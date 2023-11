Foi criado o maior teclado do mundo com 5 metros de comprimento

Frequentemente relatamos aqui várias notícias insólitas que aparecem no mundo tecnológico, desde situações caricatas até à criação de produtos megalómanos. E hoje vamos mostrar o maior teclado mecânico do mundo que mede nada menos do que 5 metros de comprimento.

Maior teclado mecânico do mundo é da Alienware e mete 5 metros

No mês de fevereiro havíamos divulgado a criação de um enorme teclado que custou 13.500 euros para ser criado. Mas comparado com o projeto que mostramos hoje, esse teclado é bastante pequeno.

Através de uma parceria entre a empresa Alienware e a equipa Liquid, composta por jogadores profissionais de DOTA 2, foi criado aquele que é atualmente o maior teclado mecânico do mundo. O equipamento mede 5 metros de comprimento e é então uma réplica do modelo AW420K da marca gaming, mas numa escala de 14:1. Para além do teclado, foi também criado um enorme rato, réplica do modelo AW720M.

A construção do teclado foi demonstrada em pormenor através de um vídeo partilhado no canal de YouTube da equipa Liquid, onde podemos ver que a grande parte das peças foi impressa em 3D. Este processo demorou bastante tempo, pois só a gigante barra de espaço do teclado levou 3 dias para ser impressa, a qual mede quase o mesmo que uma pessoa e pesa 9 kg.

Veja o vídeo de seguida:

Tanto o teclado como o rato são então enormes e, para termos uma ideia, é preciso usar a mão toda para mover a roda do rato, assim como para clicar nos botões laterais.

No final da criação, a equipa Liquid foi convidada a participar num desafio onde jogaram Dota 2 através do teclado e do rato de grandes dimensões. Será que conseguiram ganhar? Veja o vídeo acima com todos os detalhes e com a prestação da equipa gaming nesta aventura digna do filme de 1989 "Querida, encolhi os miúdos".