AlgoLaser Delta 22W – a primeira gravadora a laser inteligente do mundo

As máquinas de gravação a laser são uma opção muito interessante para quem procura criar uma fonte de rendimento extra ou para quem simplesmente gosta de fazer trabalhos manuais. A AlgoLaser Delta 22W surge como a primeira gravadora a laser inteligente do mundo, tal como a marca a intitula.

A máquina AlgoLaser Delta 22W com laser de 22W oferece uma área de impressão generosa, de 440 x 415 mm, adequada para trabalhos de dimensões já consideráveis. A estrutura tem dimensões de 650 x 730 x 175 mm e um peso de 8,5 kg.

Está equipada com uma motherboard ALGO_LASER_V3.1 com Wi-Fi 5 o que garante maior rapidez na transmissão de dados e, consequentemente, na execução do trabalho. Tem uma precisão de 0,06 x 0,05 mm, a 30% e 0,16 x 0,14mm 100%, com uma distância focal a laser de 55mm. Esta precisão faz com que a gravação e corte sejam muito mais bem definidos e sem marcas.

Além da gravação em diversos materiais, a máquina permite o corte preciso de, entre outros, couro, cartão, acrílico, papel, madeira, filtro. Madeira, por exemplo, pode cortar madeira de pinho com espessura de até 30 mm e acrílico preto pode ir até aos 45mm. Ainda em termos de gravação, permite gravar a cores através da oxidação do aço inoxidável, uma opção muito interessante também nesta área.

A velocidade real de gravação é de 500 mm/min, sendo 12x mais rápido que a maioria da indústria oferece atualmente. É totalmente compatível com os mais populares softwares de controlo de gravação laser e vem com uma app de controlo por Wi-Fi, que permite definir uma série de parâmetros e que agiliza bastante todo o processo.

Além disso, as imagens podem ser carregadas através de cartão de memória, diretamente na máquina.

A gravadora laser AlgoLaser Delta 22W está disponível em promoção de lançamento, por apenas cerca de 750€, um desconto de 33% face ao preço original. Além disso, se fizer uma das primeiras 100 compras, receberá gratuitamente um painel favo de mel de 400x400mm no valor de 75€. A promoção é válida até 20 de outubro.

AlgoLaser Delta 22W