Dia dos Namorados: Na iServices há um par perfeito para todos

A campanha de fevereiro da iServices é um verdadeiro amor à primeira vista, que vai fazer disparar corações nas 60 lojas físicas espalhadas por Portugal, Espanha, França e Bélgica e na loja online da marca.

O mês do Dia dos Namorados vai ser celebrado pela iServices com a campanha “Par Perfeito”, que oferece descontos em acessórios comprados juntamente com um iPhone recondicionado.

Assim, os apaixonados por novos equipamentos e por ajudar o ambiente, poderão adquirir um iPhone recondicionado com 36 meses de garantia com desconto num acessório que escolham para o completar: as capas, cabos e powerbanks têm 10% de desconto e as correntes 25%!

Na loja online, pode consultar os códigos de promoção adequados a cada acessório e as lojas físicas já estão decoradas a preceito, com muppies que dão conta da campanha e com algumas guloseimas para adoçar quem os visitar.

A campanha estará disponível, até 29 de fevereiro, nas 58 lojas de norte a sul de Portugal e vai-se estender também às localizações que a marca já tem no estrangeiro - 4 nas Canárias, 1 em França e 4 na Bélgica.

Para além de iPhones recondicionados, os quebra-corações deste mês, a marca tem disponíveis outros equipamentos recondicionados também com 36 meses de garantia - Apple Watch, iMacs, iPads, Macbooks e Samsungs. Além de ter disponível capas para diferentes modelos de smartphones, airpods e tablets.

Vânia Guerreiro, diretora de Marca e Comunicação da iServices, refere que…

Esta campanha tem origem no interesse cada vez maior que os nossos clientes mostram ter nos equipamentos recondicionados da nossa marca. Portanto decidimos aproveitar o mote do mês de fevereiro para celebrar o amor e que quem compra um equipamento tem com esta campanha várias opções de acessórios para fazer match!

A campanha “Par Perfeito” da iServices reforça o compromisso da marca na venda de recondicionados de qualidade, com garantia de 3 anos e que são uma alternativa mais sustentável na compra de um equipamento eletrónico.