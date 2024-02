Usaria um smartphone transparente? Esta marca terá uma edição para os entusiastas

Quando se pensa num smartphone elegante, surgem exemplos com acabamentos sóbrios e traseiras clean. Contudo, a Realme poderá estar a tratar de lançar uma versão transparente do seu 12 Pro+.

Depois de um tempo sem grandes novidades, a Realme apresentou os seus novos smartphones topo de gama, o Realme 12 Pro e o 12 Pro+. Apesar de já estarem disponíveis no mercado indiano, depois de vários rumores e fugas de informação, os dispositivos não têm ainda data relativa à disponibilidade internacional.

Pelo que se sabe, ambos os smartphones situam-se na gama média/alta, com preços moderados e hardware convincente, sem extrapolar para a gama premium. Ainda assim, o design e a fotografia podem conquistar muitos corações.

Inicialmente, a Realme apresentou-os em dois acabamentos, com toques de pele sintética na parte traseira. Esta construção verdadeiramente diferente conquistou críticas positivas.

Além disso, interpretando o que foi partilhado por Francis Wong, CEO europeu da empresa sediada em Shenzhen, no X, é possível que a Realme lance uma versão com a traseira transparente, a mostrar pormenores internos do dispositivo.

Como se vê, trata-se de um design diferenciado, com uma parte traseira em vidro transparente brilhante. Mantendo os pormenores dourados, permite ver o interior da parte de trás do aparelho, incluindo o módulo fotográfico, expondo sensores e mecanismos.

Para os entusiastas, isto pode ser muito curioso e apelativo.

Segundo mencionado acima, os novos modelos de smartphone da Realme estão apenas disponíveis na Índia. Contudo, será que o facto de a partilha ter sido feita pelo CEO da marca na Europa significa que o dispositivo poderá, em breve, chegar cá? Aguardemos!