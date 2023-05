Estão a chegar os novos smartphones de gama média POCO F5 e F5 Pro

A POCO prepara-se para lançar os seus novos smartphones de gama média, os POCO F5 e F5 Pro. Ainda que o lançamento oficial só aconteça amanhã, as principais características já são conhecidas, tal como os preços esperados.

Está marcado para amanhã o lançamento da nova linha de gama média da POCO, com transmissão online e em direto a partir das 13h. A marca já divulgou alguns pormenores sobre os novos POCO F5 e F5 Pro, que já revelam muito do que esperar.

As características esperadas com elevado desempenho

O POCO F5 é a versão base, que terá um processador Snapdragon 7 Gen2, um SoC que contabiliza 969903 pontos no Antutu.

Já o modelo Pro, POCO F5 Pro, surge com um SoC Snapdragon 8+ Gen 1, conhecido já dos topo de gama lançados a partir da segunda metade do ano passado.

Segundo as informações já disponíveis, o F5 Pro terá 12 GB de RAM e uma das variantes virá com 512 GB de armazenamento interno. Já a versão POCO F5 deverá vir com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

Outra informação relevante está relacionada com o ecrã. O POCO F5 Pro será lançado com ecrã com resolução WQHD+, o que é muito interessante para o segmento, sendo este também um ecrã FLOW AMOLED, com brilho até 1400 nits, HDR adaptativo. Sobre o ecrã do modelo base não existem ainda informações oficiais.

A qualidade fotográfica, os novos filtros e a bateria

Já sobre as câmaras, ambos terão como câmara principal uma de 64 MP com OIS, auxiliada por mais duas câmaras. É destacado desde logo o Film Camera que trará aos smartphones filtros exclusivos. Graças ao seu processador, o modelo Pro conseguirá fazer capturas em movimento com maior qualidade que seguem o movimento do que está a ser captado. Permite ainda gravar a 8K, também com traking de movimento.

No aspeto da bateria, nada é dito ainda sobre o modelo base, a não ser que virá com tecnologia LiquidCool 2.0 que irá garantir uma dissipação melhor do calor, evitando sobreaquecimento tanto a carregar, quando em funcionamento, para que o desempenho não seja prejudicado.

Já a versão Pro terá bateria de 5160 mAh, com carregamento até 67W, o que significa que fica totalmente carregado em 50 minutos. Vai oferecer também carregamento sem fios a 30W, o que deverá significar um carregamento total em cerca de 1 hora.

Preço e disponibilidade dos POCO F5 e F5 Pro

Os smartphones POCO F5 Pro e POCO F5 serão lançados oficialmente amanhã, por um preço final ainda não conhecido, mas que se especula que seja cerca de 579€ para o POCO F5 Pro e 429€ para o POCO F5.

Sobre os preços finais estarão disponíveis cupões de desconto limitados de $150, e cupões de loja de $100. Haverão ainda ofertas para as primeiras compras, que podem ir desde os Redmi Buds Essential ou Redmi Smart Band 2, até ao POCO Watch ou mesmo 10 unidades do POCO F5 Pro.

POCO F5 Pro

POCO F5