“A Tesla está a dar cabo de toda a gente”: Alfa Romeo (também) quer fazer-lhe frente

A par da mossa que tem feito às fabricantes, a Tesla parece estar a motivá-las a fazerem mais. Exemplo disso é a Alfa Romeo que, além de admitir que a Tesla "está a dar cabo de toda a gente", assegurou que a sua marca não quer passar despercebida.

Seguindo a tendência que temos acompanhado, a Alfa Romeo planeia lançar o seu primeiro modelo de emissões zero, em 2024, abandonando definitivamente os motores de combustão interna, em 2027. A transformação vai ser rápida - estando prevista acontecer no espaço de três anos - e deve-se ao apoio do grupo Stellantis.

A marca premium com crescimento mais rápido nos EUA, a Tesla, está a dar cabo de toda a gente. Nós vemo-nos como diferentes de todos os outros. Não queremos passar despercebidos. Não somos um BMW cinzento... Os nossos clientes dizem-nos que compram Alfas porque 'vocês não são isso'.

Disse Larry Dominique, diretor da Alfa Romeo na América do Norte.

Apesar de o principal mercado da Alfa Romeo ser a Europa, a marca está também focada nos Estados Unidos da América (EUA). Assim sendo, e de modo a enfrentar a "a marca premium com crescimento mais rápido nos EUA", lançará dois veículos elétricos, previstos para 2027.

Pormenores como o espaço [interior], o equipamento, a embalagem, o tamanho da base para copos, a tecnologia, etc., serão ideais para a América do Norte. Os Estados Unidos serão responsáveis por 70% das vendas deste novo carro, por isso deve ser adaptado ao público americano.

Explicou Larry Dominique, referindo-se a um dos dois veículos a serem lançados, o SUV, concebido a pensar no público americano. Mais do que isso, sabe-se que ambos utilizarão a plataforma modular STLA Large, a ser lançada no próximo ano com o Dodge Charger Daytona.

