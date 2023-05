Ucrânia: imagens de drone mostram a destruição de Bakhmut

A guerra continua e a Ucrânia é cada vez mais um país de escombros, mutilado pela invasão russa. Há imagens terríveis e as mais recentes, partilhadas pela Reuters, mostram Bakhmut completamente destruída.

Drone mostra destruição total em Bakhmut

Um drone do exército ucraniano mostrou a cidade de Bakhmut, no leste do país, em ruínas. O vídeo, divulgado no passado dia 24 de março, mostra destruição maciça numa área residencial da cidade situada na região de Donetsk. A localização da filmagem é verificada, mas não se sabe a data em que foi realizada.

Bakhmut é um dos principais alvos russos na sua tentativa de capturar totalmente a região industrializada de Donbass, na Ucrânia. A certa altura, os comandantes russos expressaram confiança de que a cidade cairia em breve, mas essas reivindicações diminuíram em meio de combates intensos.

Nos últimos dias, a Ucrânia voltou a acusar a Rússia de usar bombas de fósforo branco nos ataques contra Bakhmut. As imagens foram divulgadas com a suposta utilização destas armas nos bombardeamentos sobre a cidade. O uso do fósforo branco e outras armas incendiárias em áreas onde possa haver uma concentração de civis é proibida pela legislação internacional.

Os drones desempenham uma papel importantíssimo nesta guerra. São o dispositivo que está presente na defesa, na estratégia, no ataque, no reconhecimento e até na documentação da barbárie.