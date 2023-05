Bar da Sociedade Filarmónica de Alverca tem máquina de criptomoedas

As criptomoedas são hoje o “novo dinheiro” apesar de não haver uma aceitação global, regulada e centralizada. É a moeda digital da modernidade. Mas sabia que há máquinas de criptomoedas no nosso país? Uma das mais movimentadas encontra-se no bar da Sociedade Filarmónica de Alverca.

Mind The Coin é a empresa responsável pela máquina de criptomoedas

De acordo com a CNN, há nove máquinas de venda de criptomoedas bem espalhadas por Portugal. Uma das mais movimentadas do país está localizada em Alverca, no bar da Sociedade Filarmónica. Além de Alverca, a Mind The Coin disponibiliza caixas ATM de bitcoin em Braga, Faro, Maia, Algés, Caldas da Rainha, Coimbra, Gaia e Lisboa.

A Mind The Coin, da Guimarães & Matosa, Lda., que se encontra sedeada em Braga, foi uma das empresas à qual o Banco de Portugal (BdP) concedeu uma licença, em junho de 2021. Ao utilizar os terminais de Bitcoin (Bitcoin ATM), os utilizadores podem adquirir moedas virtuais de forma instantânea!

Para comprar moedas virtuais necessita de uma carteira (wallet) que suporte a moeda virtual que pretende adquirir. Procure no diretório de apps do seu telemóvel por uma aplicação reputada. Existem inúmeras opções, pelo que facilmente encontrará a que mais se adequa a si. Mais detalhes sobre como escolher uma carteira aqui.

As criptomoedas, também conhecidas como moedas digitais, são ativo que utilizam tecnologia de criptografia para garantir a segurança das transações e a verificação da criação de novas unidades. A criptografia é usada para proteger a identidade dos utilizadores e assegurar que as transações sejam autênticas e verificáveis.

A mais conhecida das criptomoedas é o Bitcoin, criado em 2009 por uma pessoa ou grupo de pessoas sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Desde então, várias outras criptomoedas foram criadas, incluindo Ethereum, Litecoin, Ripple e Bitcoin Cash, entre outras.