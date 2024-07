Quer comprar um Ferrari? Vai poder pagar com criptomoedas na Europa

A Ferrari, uma das mais tradicionais marcas automóveis, tem estado a adaptar-se ao mercado e a todas as novas tecnologias que estão a surgir. A maior delas é mesmo a criação de um supercarro elétrico. Contudo, não se vai ficar por aqui. A marca anunciou agora que vai poder pagar um Ferrari com criptomoedas na Europa.

Vai poder pagar um Ferrari com criptomoedas

A Ferrari, o conceituado fabricante italiano de automóveis desportivos de luxo, anunciou que passará a aceitar criptomoedas como forma de pagamento nos seus concessionários na Europa. Esta mudança acontecerá já a partir do final deste mês.

Esta iniciativa, que já tinha sido implementada com sucesso na América do Norte, procura responder às novas exigências dos clientes e acompanhar as tendências do mercado. A empresa planeia expandir a aceitação das criptomoedas para outros mercados onde esta forma de pagamento seja legalmente reconhecida.

Segundo a Ferrari, está salvaguardada a possibilidade de verificar a origem destes fundos, que por vezes têm fama de serem de origens duvidosas. Segundo a marca italiana, a maioria dos concessionários europeus já aderiu a esta forma de pagamento. Os restantes estão em vias de aderir.

Europa segue as medidas para comprar um supercarro

Com esta mudança, a Ferrari mostra o seu compromisso em adaptar-se às necessidades dos seus clientes em diferentes regiões. Para garantir a segurança e a eficiência das transações, a Ferrari estabeleceu parcerias com empresas especializadas no mercado das criptomoedas. A conversão para a moeda local será efetuada automaticamente, simplificando o processo para os concessionários.

A decisão da Ferrari de aceitar criptomoedas como forma de pagamento reflete a crescente relevância destas moedas digitais no panorama económico global. Além disso, reflete a procura da empresa por inovação e adaptação às novas tecnologias.

Está assim dado mais um passo importante para a Ferrari, que assim consegue chegar a novos clientes, que têm acesso aos seus ativos através das criptomoedas. Ao mesmo tempo, abre-se para as mais modernas tecnologias, faltando apenas revelar a sua promessa de um supercarro elétrico.