Disney+ proíbe a partilha de contas e incluirá anúncios em todos os seus planos

A Disney atualizou os termos e condições dos seus planos, e estes incluem algumas surpresas. Uma é a já muito falada proibição de partilha de contas; a outra é a possibilidade de até mesmo os planos premium poderem incluir anúncios que interrompam o conteúdo.

Fim da partilha de contas já era conhecido

Uma das atualizações é a já anteriormente mencionada proibição de partilha de contas, que o próprio CEO da Disney justificou com um firme "é necessário" e que também afeta o investimento nas suas produções da Marvel.

Com a já conhecida proibição, os utilizadores não poderão partilhar as suas contas Disney+ com pessoas fora da sua "casa" (definida como o conjunto de dispositivos associados à residência principal do cliente e utilizados pelos indivíduos que aí vivem).

Se forem detetadas violações, o Disney+ pode limitar ou encerrar o acesso às contas. E, claro, existe uma opção de pagamento adicional para permitir o acesso à conta fora de casa, que se chamará "Acesso Extra". É uma prática que a Netflix já implementou com bons resultados. De momento, não há informações sobre os preços.

Seja qual for o seu plano do Disney+, vai ter anúncios...

A outra alteração é um pouco mais inesperada, e fala da inclusão de publicidade em todos os planos de subscrição, incluindo os dois planos premium sem intervalos, Disney+ Standard e Disney+ Premium. Nestes novos termos e condições fala-se da possibilidade de até mesmo estes planos poderem incluir anúncios que interrompam o conteúdo.

Estes planos podem incluir, segundo a Disney, "conteúdos promocionais limitados, clips e trailers de conteúdos, produtos e serviços Disney, bem como conteúdos patrocinados ou de outras marcas. Os conteúdos em direto ou os eventos especiais podem incluir intervalos comerciais ou mensagens publicitárias".

Por outras palavras, estes dois planos incluirão intervalos comerciais em determinados casos especiais.

Leia também: