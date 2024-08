20 autarquias alargaram a isenção de IMI! A sua está na lista?

As taxas do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) são fixadas anualmente pelos Municípios da área de localização dos prédios. O pagamento do IMI pode ser realizado na totalidade ou em prestações. Há 20 autarquias que alargaram a isenção de IMI para cinco anos. Veja se a sua está na lista.

Apenas 20 das 308 autarquias de Portugal aderiram ao alargamento da isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) de três para cinco anos. Esta medida faz parte do pacote Mais Habitação e é uma medida temporária. Toda a informação está disponível na Lei n.º 56/2023, de 6 de outubro que aprovou o plano Mais Habitação.

Autarquias que alargaram a isenção do IMI

Alvaiázere

Cascais

Castro Marim

Estarreja

Lagoa

Leiria

Moita

Paços de Ferreira

Pombal

Portimão

Rio Maior

Santarém

Santo Tirso (distrito do Porto)

Silves

Valpaços (distrito de Vila Real)

Vila Franca de Xira

Vila Nova de Foz Coa

Vila Nova de Paiva

Vila Verde (distrito de Braga)

Vila Viçosa

Este apoio excecional, segundo revela o ECO, foi criado para minimizar o impacto da subida vertiginosa das taxas de juro Euribor do crédito à habitação.

A sua atribuição pode ser concedida a quem tiver não tiver um rendimento bruto anual (do proprietário ou do seu agregado familiar) superior a 153 mil euros, se a casa for para habitação própria e permanente e que o seu valor patrimonial tributário não exceda os 125 mil euros.