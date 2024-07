Finalmente! Apple lança uma versão Web da app Mapas para competir com o Google Maps

Após anos e anos de espera, a app Mapas da Apple tem finalmente a sua própria versão web. A plataforma iniciou um processo de expansão para competir mais abertamente com o Google Maps, independentemente de os utilizadores terem ou não um dispositivo Apple.

App Mapas já tem uma versão para a Web

A versão Web dos Mapas está agora disponível para qualquer pessoa aceder através de um browser. A empresa sediada em Cupertino indica que esta nova opção é acessível a partir de qualquer parte do mundo, e Portugal não é exceção.

Vale a pena mencionar, no entanto, que os Mapas ainda não oferecem uma experiência completa ou extremamente precisa a partir da Web. A Apple indica que esta versão da sua plataforma ainda está em fase beta, pelo que é de esperar que existam bugs e funcionalidades em falta.

Ao entrar no serviço, deparamo-nos com uma interface bastante semelhante à do Google Maps. O mapa em si ocupa a maior parte da interface, enquanto que do lado esquerdo do ecrã existe uma secção com três opções: "Search", "Guides" e "Directions".

Com os Mapas, pode não só procurar cidades, vilas ou pontos de interesse em qualquer parte do mundo, mas também encontrar lojas, restaurantes, bancos, farmácias, bombas de gasolina, etc., que estejam perto da sua localização atual.

App está ainda longe de ser perfeita...

O ponto mais fraco da experiência da aplicação na Web está nas direções. A plataforma da Apple oferece direções apenas para viagens a pé ou de carro. Isto é muito limitado em comparação direta com o Google Maps, que também inclui estimativas para percursos de bicicleta, transportes públicos ou avião, dependendo do caso.

É evidente que esta situação irá melhorar com o passar do tempo. Como já foi referido, a nova versão Web da app Mapas da Apple está disponível em versão beta e é provável que, ao longo dos meses, venha a acrescentar novas funcionalidades e a otimizar as existentes. Em termos de visibilidade do mapa, o serviço oferece três opções: "Standard", "Hybrid" e "Satellite". Um pormenor estético interessante é o facto de a interface alternar entre os modos claro e escuro, consoante o tipo de mapa escolhido.

Para já, a versão Web da aplicação só está disponível em inglês.

