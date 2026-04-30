Governo prolonga gratuitidade do BUPi até setembro de 2026

O Governo decidiu prolongar até 30 de setembro de 2026 a gratuitidade dos procedimentos associados ao BUPi – Balcão Único do Prédio.

Com esta mudança, o Governo mantém a isenção de custos na identificação e regularização de prédios rústicos e mistos, bem como nas taxas de emolumentos de registo.

A medida pretende acelerar a regularização do território em Portugal e incentivar mais cidadãos a registar corretamente as suas propriedades, sem encargos adicionais.

Para além da extensão da gratuitidade, o diploma agora aprovado traz também mudanças relevantes na forma como os imóveis passam a ser identificados e registados.

Entre as principais alterações destacam-se:

Obrigatoriedade da Representação Gráfica Georreferenciada (RGG)

Novo procedimento de anexação de prédios rústicos

Território mais bem mapeado, decisões mais informadas

Segundo o Ministro da Economia e da Coesão Territorial, a aposta passa por garantir uma visão mais completa e fiável do território nacional, algo considerado essencial para o planeamento e para a proteção das populações.

Já a Ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, sublinha que o cruzamento entre a titularidade dos terrenos e a sua localização “permite uma gestão mais eficiente do território, contribui para a prevenção dos incêndios e garante segurança na transmissão da propriedade”.