Criaram um “Transformer” real: o robô gigante custa 538 mil euros

Durante décadas, os filmes de ficção científica mostraram máquinas gigantes pilotadas por humanos, capazes de andar, correr e transformar-se. Agora, essa ideia parece estar a aproximar-se da realidade. A chinesa Unitree Robotics apresentou o GD01, um robô “Transformer” pilotado que combina locomoção bípede com deslocação em quatro patas!

O conceito parece retirado diretamente de um filme de ficção científica, mas já tem preço, produção prevista e até demonstrações públicas.

Um robô transformável de 500 kg

O GD01 foi apresentado como o primeiro “mecha transformável” produzido em série no mundo. Construído em liga metálica de alta resistência, o robô pesa cerca de 500 quilos, já com piloto incluído.

O operador controla a máquina a partir de uma cabine integrada no torso do robô, permitindo comandar os movimentos em tempo real. Segundo a empresa, o GD01 consegue alternar entre uma postura humanoide, apoiada em duas pernas, e uma configuração de quatro apoios para maior estabilidade e mobilidade em determinados cenários.

O vídeo mostra força e transformação

No vídeo divulgado pela empresa, o GD01 surge a caminhar em posição ereta antes de destruir uma parede de tijolos com um dos braços. Pouco depois, o chassis transforma-se e o robô passa a deslocar-se sobre quatro extremidades, numa transição que faz lembrar os famosos Transformers.

A proposta da Unitree não parece apontar apenas ao espetáculo visual. A empresa acredita que este tipo de plataforma poderá vir a ser útil em ambientes industriais exigentes, onde sejam necessárias força, adaptação ao terreno e grande capacidade de manobra.

Preço ultrapassa os 538 mil euros

O GD01 não será propriamente acessível. O preço base começa nos 3,9 milhões de yuanes, o equivalente a cerca de 538 mil euros à taxa de câmbio atual.

Ainda assim, este valor coloca o modelo numa categoria muito diferente dos restantes robots humanoides da marca. O pequeno humanoide R1, por exemplo, custa cerca de 5.500 euros, enquanto o modelo G1 já se posiciona num segmento mais avançado.

Já a rival chinesa AgiBot comercializa um modelo simplificado por aproximadamente 12.800 euros.

Do lado norte-americano, Tesla continua a trabalhar no Optimus, com Elon Musk a apontar para um futuro preço entre os 20 mil e os 30 mil dólares.

China domina o mercado dos robots humanoides

O lançamento surge numa altura em que as empresas chinesas estão a ganhar terreno rapidamente no setor da robótica humanoide, beneficiando de custos de produção mais baixos e ciclos de desenvolvimento mais rápidos.

Segundo dados da consultora Omdia, as fabricantes chinesas representaram quase 90% das vendas globais de robots humanoides em 2025.

A própria Unitree terá enviado mais de 5.500 unidades no último ano, muito acima das cerca de 150 unidades distribuídas individualmente por empresas norte-americanas como Figure AI ou Agility Robotics.

A notoriedade também faz parte da estratégia

A Unitree já comercializa vários produtos em mercados internacionais, incluindo Europa, Japão e América do Norte, com destaque para os robôs humanoides R1 e G1 e o cão robótico Go2.

Em março, a empresa avançou também com um pedido para entrar na bolsa chinesa, procurando captar cerca de 4,2 mil milhões de yuanes. Cerca de 85% desse montante deverá ser canalizado para investigação e desenvolvimento.

Para já, o GD01 funciona sobretudo como uma montra tecnológica e uma poderosa ferramenta de marketing. Ainda existe alguma dúvida sobre a real vantagem operacional deste tipo de plataforma face às soluções industriais já existentes, mas uma coisa parece certa: a Unitree conseguiu captar as atenções do mundo tecnológico.