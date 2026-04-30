Nova tendência no WhatsApp só permite assobiar, e já conquistou deputados

Imagine entrar num grupo de WhatsApp onde qualquer mensagem escrita, seja texto, emoji ou imagem, resulta em expulsão imediata. Uma vez dentro, a regra só permite assobiar. Esta tendência, que viralizou no Brasil nas últimas semanas, já atravessou o Atlântico e chegou a Portugal, mobilizando utilizadores numa das formas mais inusitadas de comunicação digital.

Não se sabe ao certo quando ou como tudo começou, mas a explosão do fenómeno aconteceu no Brasil. Conforme relatado pela Globo e pelo Metrópoles, surgiram comunidades dedicadas exclusivamente a áudios de assobio que rapidamente reuniram participantes de diferentes estados brasileiros e de outros países.

Conforme é habitual, o fenómeno não tardou a chegar a Portugal, depois de se alargar para os Estados Unidos e Paraguai.

Apesar da rigidez inusitada, a dinâmica é simples: só são permitidos áudios de assobio. Nada de texto, emojis, imagens, voz falada. Quem quebrar a regra, é expulso sem cerimónias.

Centenas de áudios por dia em que não é dita uma única palavra

Citado pela SIC, o portal brasileiro GZH infiltrou-se durante duas semanas no "Grupo de Assoviadores Erechim" e descreveu que encontrou centenas de participantes a comunicar através de áudios onde assobiam músicas, melodias improvisadas ou imitações de pássaros.

O portal Mix Vale menciona um grupo com mais de 900 participantes, onde, num único dia, chegam a ser enviados mais de 500 áudios curtos, ininterruptamente, segundo a estimativa citada.

Entre os membros, há de tudo, e o GZH refere que participam até deputados federais do Rio Grande do Sul.

Portugal já tem a sua "Sociedade do Assobio"

A SIC confirmou que o fenómeno chegou a Portugal. Um dos grupos encontrados pelo órgão de comunicação social chama-se "Sociedade do Assobio", criado a 19 de abril, com as regras afixadas logo à entrada: "proibido falar ou escrever".

No TikTok, também, existe já uma Associação dos Assobios, de origem portuguesa, com um link para o respetivo grupo de WhatsApp que, apesar de criado há cerca de uma semana, já não aceitava novos participantes.

Código silencioso na base do sucesso destes grupos

Segundo a análise do portal Mix Vale, a comunicação estabelece-se exclusivamente através de variações de sons, ritmos e melodias assobiadas, criando uma linguagem própria e exclusiva.

A adesão é predominantemente jovem e masculina, atraída tanto pela novidade da experiência como pelo caráter exclusivo destas comunidades.

Afinal, o fenómeno desafia os padrões tradicionais das redes sociais, onde texto e imagem dominam, propondo um modelo baseado puramente na expressão sonora.

Um jovem YouTuber citado pela SIC resumiu o espírito: "O melhor grupo onde eu já estive."