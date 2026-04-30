Combustíveis: preço do gasóleo e gasolina dispara para a semana

Se estava à espera de uma boa notícia no que diz respeito aos combustíveis, então talvez seja melhor preparar-se… porque o preço dos combustíveis vai disparar para a próxima semana.

Gasóleo sobe 9,5 cêntimos por litro e gasolina 6 cêntimos por litro

De acordo com informações avançadas por revendedores, os preços dos combustíveis deverão voltar a subir já na próxima semana, com aumentos bastante significativos. O gasóleo deve subir 9,5 cêntimos por litro (uma das maiores subidas nos últimso tempos) e a gasolina 6 cêntimos por litro.

Se precisa de abastecer, pode ser boa ideia antecipar-se.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.