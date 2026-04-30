Já pode selecionar os seus jornais favoritos no Google. Veja como!

A Google acabar de lançar, em Portugal, uma funcionalidade que permite aos utilizadores escolherem de onde querem receber a informação primeiro, priorizando na Pesquisa as suas Fontes Preferidas.

A Google anunciou que a funcionalidade Fontes Preferidas, uma novidade disponível na Pesquisa Google, chega agora a Portugal. Esta permite que cada utilizador personalize a sua experiência de informação, escolhendo quais os websites cujo conteúdo quer ver destacado na secção "Notícias Principais".

Uma vez que cada pessoa tem os seus hábitos de consumo de informação, a Google quer respeitá-los. Seja um blog de desporto de nicho, um jornal regional ou um meio de comunicação nacional, a escolha passa a estar do lado do utilizador.

Como funciona na prática?

Depois de selecionar as fontes preferidas, o utilizador começa a ver mais artigos desses websites dentro da secção "Notícias Principais", desde que essas fontes tenham publicado conteúdo novo e relevante para a pesquisa em questão.

Importa ressalvar que não se trata de um filtro absoluto, pois os restantes websites continuam a aparecer nos resultados, garantindo diversidade de informação.

Para selecionar as suas Fontes Preferidas:

Aquando de uma Pesquisa no Google, os resultados mostram uma secção chamada Notícias Principais.

Para definir as suas Fontes Preferidas, clique no ícone que contém uma estrela, à direita, e pesquise pelo nome ou website da fonte que quer definir. Depois de a selecionar, clique em Atualizar resultados, no canto inferior direito.

A funcionalidade não impõe qualquer limite no número de fontes que podem ser adicionadas, pelo que podem selecionar-se tantas quanto se desejar, e as escolhas podem ser geridas e alteradas a qualquer momento.

Desta forma, a Pesquisa Google aproxima-se de um leitor de notícias personalizado, sem abdicar da abrangência que sempre caracterizou a gigante das pesquisas.