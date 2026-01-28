Consulta do histórico de pagamentos feitos pela Segurança Social

Agora, ao consultar no Portal da Segurança Social os valores já recebidos ou agendados para pagamento relativos a prestações sociais, apoios sociais ou outros benefícios, tem acesso ao detalhe exato do cálculo do montante pago.

Para além do valor da prestação, pode ver a discriminação de eventuais deduções — seja por regularização de dívidas à Segurança Social ou por penhoras de processos em tribunal.

Quais as vantagens para si?

Transparência total saiba exatamente como foi apurado o valor final que recebeu

Informação detalhada identificação clara do valor a receber, de cada dedução e dos respetivos valores

Prático e conveniente pode descarregar o seu recibo em formato PDF para guardar ou apresentar sempre que precise.



Com esta atualização, é garantida um acesso mais simples, rigoroso e autónomo à sua informação financeira.