Consulta do histórico de pagamentos feitos pela Segurança Social
Agora, ao consultar no Portal da Segurança Social os valores já recebidos ou agendados para pagamento relativos a prestações sociais, apoios sociais ou outros benefícios, tem acesso ao detalhe exato do cálculo do montante pago.
Para além do valor da prestação, pode ver a discriminação de eventuais deduções — seja por regularização de dívidas à Segurança Social ou por penhoras de processos em tribunal.
Quais as vantagens para si?
- Transparência total
- saiba exatamente como foi apurado o valor final que recebeu
- Informação detalhada
- identificação clara do valor a receber, de cada dedução e dos respetivos valores
- Prático e conveniente
- pode descarregar o seu recibo em formato PDF para guardar ou apresentar sempre que precise.
Com esta atualização, é garantida um acesso mais simples, rigoroso e autónomo à sua informação financeira.