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Galp e BP com lucros históricos num dos piores trimestres para o bolso dos condutores

· Motores/Energia 16 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. says:
    30 de Abril de 2026 às 12:11

    A economia vai bem, a galp ganha mais. A economia vai mal, a galp ganha mais. A culpa deve ser dos custos com o pessoal se calhar. Se houvesse concorrência a sério se calhar a música era outra, mas ponham aí os Vampiros do Zeca Afonso. Nem sou grande fã, mas parece-me apropriado.

    Responder
  2. Yuri Bezmenov - primeira fase says:
    30 de Abril de 2026 às 12:11

    Quanto o preço alto do barril se traduz em lucros extraordinários para a petroliferas quer dizer que o preço do litro de combustivel alto não tem como causa directa o aumento do preço do barril mas sim o aproveitamento “virtual” dessa situação como desculpa.

    Responder
  3. vasco says:
    30 de Abril de 2026 às 12:15

    Quem diria, certo?

    Responder
  4. PGomes says:
    30 de Abril de 2026 às 12:33

    As crises são apenas para os povinho.

    Responder
  5. Gringo Bandido says:
    30 de Abril de 2026 às 12:50

    Querem soluções? Perguntem a vocês mesmos, o que faria Jesus? ou então o oposto satânico, o que faria a Iniciativa Liberal? façam esta exercício!

    Responder
    • KidsGraça says:
      30 de Abril de 2026 às 12:58

      O que fariam o PS, PSD, Bloco de Esquerda, Livre, PCP…….?

      Responder
      • Gringo Bandido says:
        30 de Abril de 2026 às 13:42

        Tirando o PSD dessa lista eu gosto é de saber quem defende o mercado puro e duro faria nesta situação, dava um bom filme de terror. Continuem a viver na ilusão que o mercado regula tudo que vão ser pobres a vida toda e explorados.

        Responder
    • Yuri Bezmenov - primeira fase says:
      30 de Abril de 2026 às 13:27

      A IL provavelmente avançaria mais do que nunca a transição energética para energias renováveis e nucleares com incetivo ao investimento e diminuição de impostos que se traduziam numa baixa de valores nos EVs e consequentemente maior numero de vendas.

      O PS e PSD apenas se importam com o que podem roubar em impostos com a situação.

      O Chega ladrava, ladrava mas seria tudo mais do mesmo.

      O PCP, Livre e BE resolveriam a situação com a diminuição da dependência do petróleo de outra forma, remetendo a sociedade para a idade da pedra, sem qualquer poder económico mas cada um com a liberdade de poder escolher os géneros que lhe apetecesse.

      Responder
  6. Quem pode, pode says:
    30 de Abril de 2026 às 12:51

    Quem manda, pode. Andamos a sustentar os ricos com o nosso suor e sangue. Ainda bem que não ando muito. Mas o cartel está armado. E o primeiro interessado é o sistema. O dinheiro é o que move o mundo, ainda bem que não compra a vida, senão só morriam os pobres

    Responder
  7. Pois é says:
    30 de Abril de 2026 às 12:56

    Guerra = Lucro.
    A G@lp não passa de senhores da guerra

    Responder
  8. Guilherme says:
    30 de Abril de 2026 às 13:06

    As gasolineiras devem ter erguido um altar ao Trump, para a semana já se fala em subidas de aumentos de 8 cêntimos no gasóleo.

    Ninguém interna o Trump?
    Obviamente ele está senil.

    Responder
  9. Antonio Santos says:
    30 de Abril de 2026 às 13:14

    O horror, a tragédia, estavam à espera de o quê??… É assim que isto funciona, quem paga é sempre o Zé!

    Responder
  10. JL says:
    30 de Abril de 2026 às 13:15

    Pois, o governo baixa impostos e eles aproveitam…

    Responder
  11. Mario says:
    30 de Abril de 2026 às 13:16

    Altura dos liberais despedirem pessoal porque o aumento dos custos é incomportável. É difícil dar 100€ de aumento. Nem sei como sobrevivem

    Responder
  12. Escalafado says:
    30 de Abril de 2026 às 13:56

    Por vezes acho que as pessoas se esqueceram de que têm um cérebro e que o podem usar de vez em quando sem correr o risco de morrer.

    Adoro como a contabilidade das grandes multinacionais parece tão simples quando explicada de trás de uma secretária. É pena que os contabilistas, os reguladores internacionais e os mercados financeiros não tenham pensado nisso, bastava olhar para o crude que está no tanque há uma semana em vez de calcular o custo de reposição e o preço do mercado global!

    Mas claro, a culpa é só da ‘ganância’. Deve ser por isso que as refinarias e a exploração de petróleo são geridas por voluntários e os investimentos na transição energética e na manutenção de redes de distribuição caem das nuvens de borla.

    Da próxima vez que for à bomba, avisa o funcionário que quer pagar o combustível ao preço a que a matéria-prima estava quando o crude foi extraído, depois diz-me como correu a experiência.

    Responder

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