Galp e BP com lucros históricos num dos piores trimestres para o bolso dos condutores
O primeiro trimestre de 2026 foi, para muitas famílias, um período de contas difíceis, especialmente no momento de atestar o depósito. Para as grandes petrolíferas europeias, no entanto, foi um excelente começo de ano, com os números a falarem por si: a Galp, a Repsol e a BP registaram, entre janeiro e março, subidas expressivas nos lucros.
O contexto geopolítico foi o grande acelerador desta equação. A escalada do conflito no Médio Oriente, com os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão e o consequente bloqueio do Estreito de Ormuz, fez disparar as cotações do crude.
De acordo com a norte-americana Energy Information Administration (EIA), o barril de Brent começou o ano nos 61 dólares e fechou o trimestre nos 118 dólares, a maior subida trimestral em termos reais desde 1988.
O preço médio de março ficou nos 99,40 dólares por barril, segundo dados do International Monetary Fund (em português, FMI) compilados pelo Federal Reserve de St. Louis.
Para as petrolíferas, este cenário promoveu o crescimento dos lucros.
Galp: o Brasil a puxar os resultados
Neste primeiro trimestre do ano, a petrolífera portuguesa foi das mais beneficiadas.
A Galp fechou os primeiros três meses de 2026 com um lucro ajustado de 272 milhões de euros, uma subida de 41% face ao mesmo período de 2025. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) cresceu na mesma proporção, para 943 milhões de euros.
O motor foi o negócio de exploração e produção, responsável por cerca de 73% do resultado operacional, cujo EBITDA aumentou 78%, combinando um incremento de 23% na produção com a subida do crude.
A entrada em plena produção do Campo de Bacalhau, no Brasil, onde a Galp detém uma participação de 20%, foi determinante para este salto.
BP: de prejuízo a 3,8 mil milhões em três meses
No último trimestre de 2025, a BP havia registado um prejuízo de 3,4 mil milhões de dólares. Entre janeiro e março de 2026, reverteu esse cenário com um lucro líquido de 3,8 mil milhões de dólares, uma subida de 453% face aos 687 milhões do mesmo trimestre do ano anterior.
O resultado subjacente de substituição de custos, a métrica que a empresa usa como referência de lucro operacional, mais do que duplicou, para 3,2 mil milhões de dólares, acima das expectativas do mercado.
O salto foi impulsionado por contribuições descritas como "excecionais" no trading de petróleo e por margens de refinação mais altas face ao mesmo período de 2025.
Segundo a presidente executiva da BP, Meg O'Neill, a indústria petrolífera "opera num ambiente de conflito e complexidade, desempenhando um papel vital para garantir o abastecimento de energia".
Repsol: solidez mesmo com a volatilidade
Os lucros da espanhola Repsol dispararam 153,8%, com um resultado líquido total de 929 milhões de euros e um resultado ajustado de 873 milhões de euros.
Em Espanha, a margem de refinação cresceu 105,7% face ao mesmo período de 2025, atingindo 10,9 dólares por barril. A produção ficou nos 539 mil barris equivalentes por dia, praticamente estável face ao ano anterior.
A empresa aprovou ainda um aumento do dividendo, com um total previsto de 1,051 euros por ação em 2026, um aumento de cerca de 8%.
O outro lado da moeda dos lucros
O que estes resultados têm em comum é o choque geopolítico que fez subir o preço do petróleo para valores que pesaram imediatamente na carteira dos consumidores.
Neste três primeiros meses de 2026, as petrolíferas viram os lucros crescer a um ritmo que poucos setores da economia conseguem replicar.
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A economia vai bem, a galp ganha mais. A economia vai mal, a galp ganha mais. A culpa deve ser dos custos com o pessoal se calhar. Se houvesse concorrência a sério se calhar a música era outra, mas ponham aí os Vampiros do Zeca Afonso. Nem sou grande fã, mas parece-me apropriado.
Quanto o preço alto do barril se traduz em lucros extraordinários para a petroliferas quer dizer que o preço do litro de combustivel alto não tem como causa directa o aumento do preço do barril mas sim o aproveitamento “virtual” dessa situação como desculpa.
O valor da matéria-prima aumenta e tu achas que o valor do produto final deveria baixar ou ficar igual.
Fantástico.
Quem diria, certo?
As crises são apenas para os povinho.
Querem soluções? Perguntem a vocês mesmos, o que faria Jesus? ou então o oposto satânico, o que faria a Iniciativa Liberal? façam esta exercício!
O que fariam o PS, PSD, Bloco de Esquerda, Livre, PCP…….?
Tirando o PSD dessa lista eu gosto é de saber quem defende o mercado puro e duro faria nesta situação, dava um bom filme de terror. Continuem a viver na ilusão que o mercado regula tudo que vão ser pobres a vida toda e explorados.
A IL provavelmente avançaria mais do que nunca a transição energética para energias renováveis e nucleares com incetivo ao investimento e diminuição de impostos que se traduziam numa baixa de valores nos EVs e consequentemente maior numero de vendas.
O PS e PSD apenas se importam com o que podem roubar em impostos com a situação.
O Chega ladrava, ladrava mas seria tudo mais do mesmo.
O PCP, Livre e BE resolveriam a situação com a diminuição da dependência do petróleo de outra forma, remetendo a sociedade para a idade da pedra, sem qualquer poder económico mas cada um com a liberdade de poder escolher os géneros que lhe apetecesse.
Quem manda, pode. Andamos a sustentar os ricos com o nosso suor e sangue. Ainda bem que não ando muito. Mas o cartel está armado. E o primeiro interessado é o sistema. O dinheiro é o que move o mundo, ainda bem que não compra a vida, senão só morriam os pobres
Guerra = Lucro.
A G@lp não passa de senhores da guerra
As gasolineiras devem ter erguido um altar ao Trump, para a semana já se fala em subidas de aumentos de 8 cêntimos no gasóleo.
Ninguém interna o Trump?
Obviamente ele está senil.
O horror, a tragédia, estavam à espera de o quê??… É assim que isto funciona, quem paga é sempre o Zé!
Pois, o governo baixa impostos e eles aproveitam…
Altura dos liberais despedirem pessoal porque o aumento dos custos é incomportável. É difícil dar 100€ de aumento. Nem sei como sobrevivem
Por vezes acho que as pessoas se esqueceram de que têm um cérebro e que o podem usar de vez em quando sem correr o risco de morrer.
Adoro como a contabilidade das grandes multinacionais parece tão simples quando explicada de trás de uma secretária. É pena que os contabilistas, os reguladores internacionais e os mercados financeiros não tenham pensado nisso, bastava olhar para o crude que está no tanque há uma semana em vez de calcular o custo de reposição e o preço do mercado global!
Mas claro, a culpa é só da ‘ganância’. Deve ser por isso que as refinarias e a exploração de petróleo são geridas por voluntários e os investimentos na transição energética e na manutenção de redes de distribuição caem das nuvens de borla.
Da próxima vez que for à bomba, avisa o funcionário que quer pagar o combustível ao preço a que a matéria-prima estava quando o crude foi extraído, depois diz-me como correu a experiência.