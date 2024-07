Nunca tantos utilizadores mudaram do Android para o iPhone! Saiba porquê

A guerra entre o Android e o iPhone é eterna, com cada lado a destacar as qualidades de cada modelo e de cada smartphone. Claro que há sempre quem mude de lado e opte por mudar de sistema, indo do Android para o iPhone ou no sentido oposto. Os dados mais recentes mostram algo anormal. Nunca tantos utilizadores mudaram do Android para o iPhone!

Nunca tantos mudaram do Android para o iPhone

Segundo o último relatório da empresa de estudos de mercado CIRP, 17% dos utilizadores que compraram um iPhone no segundo trimestre deste ano trocaram o sistema operativo Android pelo iOS. Este é um movimento que se viu ao longo dos últimos anos, mas agora atingiu números muito elevados.

A taxa de mudança do Android para o iPhone atingiu o nível mais alto dos últimos cinco anos e quase duplicou em comparação com o período homólogo. No ano passado, esta taxa era de apenas 10%. Mais do que os valores apresentados, é importante perceber o que terá causado esta mudança.

Estes dados parecem ser um sucesso significativo para a Apple à medida que mais utilizadores aderem ao ecossistema da empresa. No entanto, o CIRP aborda esta situação com cautela. Muitos dos utilizadores Android prefere os modelos mais acessíveis e competitivos da Apple. Isso em vez dos modelos mais recentes, o que pode significar que as vendas da série iPhone 15 podem ficar aquém do esperado.

A escolha recai no smartphone da Apple

Mais utilizadores do Android a mudar para a Apple também pode afetar a taxa de atualização dos utilizadores existentes do iPhone para novos modelos. Segundo os dados do CIRP, houve uma diminuição da taxa de atualização dos utilizadores existentes do iPhone para novos modelos. Isto significa que a Apple pode não estar a alcançar o desempenho esperado da sua base de utilizadores tradicionalmente mais vendida.

A taxa de mudança de Android para iPhone no segundo trimestre deste ano é a mais alta desde a taxa de 21% em 2017. Isto mostra o quão bem-sucedida a Apple pode ser na atração de utilizadores Android durante determinados períodos.

Estes desenvolvimentos são positivos e devem ser avaliados com muito detalhe pela Apple. Embora seja agradável ter utilizadores Android a juntarem-se ao ecossistema da Apple, os modelos preferidos por estes utilizadores e as taxas de atualização dos utilizadores existentes do iPhone podem fazer com que a Apple reconsidere as suas estratégias.