FOSSiBOT lança F109: um Smartphone robusto 5G com ecrã duplo para situações extremas

A FOSSiBOT, um fabricante especializado em dispositivos robustos, acaba de lançar para o mercado o novo smartphone FOSSiBOT F109. É um smartphone com um ecrã duplo inovador, um chipset Dimensity 6300+ 5G de 6 nm, uma câmara traseira de 50 MP + 5 MP e uma bateria de 10600 mAh, tudo por menos de 150 €.

Este é o primeiro smartphone 5G robusto de gama média a incluir um ecrã secundário. O F109 combina tecnologia de ponta com uma durabilidade impressionante, perfeito para quem procura um smartphone 5G resistente a um preço acessível.

Desempenho poderoso com processador Dimensity 6300+ 5G

5G significa mais do que apenas velocidade. Equipado com o processador MediaTek Dimensity 6300+ de 6 nm, com 2 núcleos Cortex-A76 a 2,2 GHz e 6 núcleos ARM Cortex-A55 a 2,0 GHz, o FOSSiBOT F109 garante um desempenho rápido e eficiente, seja para jogos ou multitarefas. Vem com 8 GB de RAM, expansíveis até 24 GB, permitindo que as aplicações corram de forma suave e rápida. Com 256 GB de armazenamento interno e suporte para cartão TF até 2 TB, há espaço de sobra para apps, jogos, vídeos e fotos.

Design com ecrã duplo

O F109 é o primeiro smartphone robusto 5G de gama média a apresentar um ecrã duplo. O ecrã frontal de 6,745" HD+ oferece uma relação de aspeto 20:9 e uma ocupação da área frontal de 89%, proporcionando uma experiência imersiva. O ecrã traseiro de 1,32" oferece acesso rápido a funções essenciais, como notificações, controlos de música e ferramentas como o temporizador e o relógio. Quando o smartphone não está a ser utilizado, o ecrã traseiro permite verificar informações importantes sem precisar de ativar o ecrã principal, poupando bateria e prolongando a sua vida útil.

Registe momentos memoráveis com câmaras triplas

O FOSSiBOT F109 vem equipado com uma câmara traseira principal de 50 MP com IA, uma câmara macro de 5 MP e uma câmara frontal de 16 MP. Oferece vários modos, incluindo modo de fotografia normal, modo de 50 MP, câmara de beleza, câmara subaquática, modo bokeh, reconhecimento por IA, modo noturno, modo profissional, modo macro e função de digitalização.

Resistência à água, poeira e impactos

Construído para suportar as condições mais extremas, o FOSSiBOT F109 possui certificações IP68/IP69K para resistência à água, poeira e choques, além de cumprir o padrão militar MIL-STD-810H para durabilidade. Quer esteja num estaleiro de construção, a pescar junto à água, a desfrutar de um dia na praia, a mergulhar, a caminhar em trilhos difíceis ou a pedalar ao ar livre, o F109 foi concebido para resistir a ambientes extremos. É o dispositivo ideal para quem precisa de um smartphone que suporte os desafios imprevisíveis do trabalho e da aventura.

Bateria de longa duração e carregamento rápido

O F109 vem com uma bateria massiva de 10600 mAh, proporcionando energia suficiente para se manter conectado o dia inteiro. Com um único cartão SIM inserido, o F109 oferece mais de 25 dias em modo de espera. Se precisar de GPS, com brilho médio do ecrã e volume a meio, proporciona até 16 dias de utilização contínua. O carregamento rápido de 18 W permite recarregar o F109 até 80% em 3 horas e 100% em 4 horas.

Segurança avançada e conectividade

Para desbloquear o F109, basta um olhar para a câmara frontal ou uma pressão no sensor de impressão digital integrado no botão de energia. Além disso, o F109 suporta NFC, permitindo pagamentos, partilha de ficheiros e controlo de acessos com facilidade.

Android 14 e futuro garantido

O F109 vem equipado com o mais recente Android 14, oferecendo uma experiência de utilizador intuitiva e fluida, com acesso às funcionalidades mais recentes e atualizações de segurança.

Disponibilidade

O novo smartphone robusto FOSSiBOT F109 5G está disponível para compra, com um preço exclusivo de lançamento até 18 de setembro na loja oficial da FOSSiBOT no Aliexpress e no site oficial da FOSSiBOT, a partir de cerca de 145 € (IVA incluído).

FOSSiBOT F109 5G