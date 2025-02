Samsung volta a adiar a chegada a One UI 7 e do Android 15 nos Galaxy

A One UI 7 já foi vista e traz muitas novidades importantes da Samsung para os seus smartphones. Isso tem criado um interesse grandes nesta versão. Infelizmente, quem tem um telefone Samsung Galaxy S mais antigo e aguarda ansiosamente a atualização do software One UI 7 , esta espera pode ter-se tornado ainda maior.

Samsung volta a adiar a chegada da One UI 7

De acordo com um relatório recente, a Samsung pode adiar a atualização do One UI 7 para os smartphones Galaxy mais antigos até ao lançamento do Galaxy S25 Edge. O muito aguardado smartphone fino, que teve uma revelação surpresa no Galaxy Unpacked em janeiro, deverá ser lançado em abril.

Isto significa que a série Galaxy S24 e outros telefones e tablets Samsung podem não receber o One UI 7 até abril. Com base em comentários anteriores da Samsung Coreia do Sul, acreditava-se anteriormente que a atualização começaria a ser lançada em março. A atualização ficou disponível pela primeira vez na série Galaxy S25 , lançada a 7 de fevereiro.

O One UI 7 foi lançado pela primeira vez em beta para a série Galaxy S24 em dezembro. A Samsung tem vindo a avançar lentamente para uma versão estável. Segundo os relatos, o lançamento tardio do One UI 7 também teve impacto e atrasou a sua primeira atualização significativa, o One UI 7.1.

Isto significa que os telefones dobráveis ​​que a Samsung deverá lançar ainda este ano, o Galaxy Z Fold 7 e o Flip 7, poderão ser lançados com o One UI 7.0.1. Há ainda quem preveja que a Samsung simplesmente contorne diretamente esta versão e aposte diretamente na One UI 8, já com o Android 16.

A série Galaxy S25 foi lançada a 7 de fevereiro com o One UI 7 pré-instalado. Isto significa que a única forma de utilizar uma versão estável num futuro próximo é com os mais recentes dispositivos da Samsung. Esta deu recentemente a entender que o atraso no lançamento do One UI 7 pode ser atribuído à grande reformulação da interface do utilizador e às capacidades de inteligência artificial do Galaxy.

Com base na política de atualização de software da Samsung, espera-se que o One UI 7 esteja disponível na série Galaxy S21 e mais recentes. Relativamente aos telefones dobráveis, espera-se que esteja disponível no Z Fold 3 e Z Flip 3 e mais recentes.