Hands on do Galaxy S25 Ultra: como nos surpreende o novo topo de gama da Samsung?

Os novos smartphones de topo da Samsung chegaram ao mercado. O Galaxy S25 Ultra quer ajudar a marca a conquistar o topo e está recheado de argumentos. Se as especificações não forem suficientes, este ano há uma aposta clara no que será o futuro. Falamos da IA, que está no centro do que este novo Samsung oferece. O Pplware já tem este smartphone e assim é hora de conhecer o Galaxy S25 Ultra.

O novo Galaxy S25 Ultra tem tudo para conquistar o mercado. O hardware é de topo, a fotografia tem mais uma vez atenção especial, mas há um novo argumento que a Samsung quer dar aos utilizadores. Falamos da IA, que nestes modelos representa um patamar de evolução grande e que se vai tornar essencial. Tudo gira à volta dela e será ela a ajudar os utilizadores.

Design refinado ou aprimorar do que era bom?

A Samsung tem estado numa procura intensa para descobrir a forma perfeita para os seus topos de gama. O Galaxy S25 Ultra representa mais um passo nessa direção, com mudanças bem visíveis e que contrastam com o modelo do ano passado, o Galaxy S24 Ultra. Os elementos arredondados estão presentes, bem como as linhas direitas, mas em novo locais.

O que de imediatamente chama à atenção é mesmo as arestas arredondadas, que agora estão nos 34 cantos deste smartphone. Desaparecem as linhas retas destes pontos e assumem agora um elemento mais natural e mais apelativo. Em oposição, as linhas do corpo do smartphone passam a ser agora retas e direitas, perdendo aqui o elemento de transição arredondado.

No restante do smartphone, não se notam muitas diferenças, com os módulos das câmaras fotográficas salientes e bem visíveis. Comparado com o modelo anterior, não se notam diferenças imediatas e visíveis para os olhares mais diretos.

Esteticamente, este parece maior, mais pesado e mais robusto, mas a verdade é o oposto. Está ligeiramente mais fino, mais leve e apenas tem um ecrã um pouco maior. Este último elemento é conseguido graças a margens muitos menores no ecrã, tendo assim uma área útil maior.

A fotografia e outros extras da Samsung

No campo da imagem, e apesar de as alterações serem mínimas, a Samsung promete fotografias e vídeos melhores. Temos hardware da câmara praticamente inalterado, relativamente ao modelo anterior, mas há aqui uma exceção. Temos uma nova câmara ultrawide de 50 megapixels, que está no lugar da anterior de 12 megapixels.

A Samsung alega que uma atualização no processamento algorítmico de imagem do Galaxy S25 Ultra melhorou os detalhes em imagens ampliadas. No lado do vídeo, a Samsung preparou também melhorias, que depois acabam por ser exploradas por tudo o que a IA vai conseguir trazer para este smartphone.

No hardware de base destaca-se um novo SoC, o Snapdragon 8 Elite. Esta é uma versão personalizada e dedicada do melhor da Qualcomm, que irá ser aproveitado, mais uma vez, para a IA. A ajudar temos 12GB de RAM. Em termos de bateria, a Samsung manteve a aposta nos 5.000 mAh do Galaxy S24 Ultra do ano passado. Alega que uma melhor gestão fará este elemento durar mais.

Algo que nos desapontou um pouco foi a S Pen. Este elemento que muitos consideram essencial está a perder funcionalidades e capacidades. Deixou de se ligar via Bluetooth, o que significa que comandos aéreos e obturador remoto deixaram de existir e de poder ser usados.

OneUI 7 e tudo o que a IA promete revolucionar

As mudanças mais interessantes estão a chegar com a One UI 7.0. A Samsung colocou a IA no centro deste seu novo sistema e quer que os utilizadores a usem de forma permanente e total. Bastará dar as ordens e os pedidos por aqui e o sistema tratará de as executar.

Não vai ser apenas focado na alteração de imagens ou na criação de texto, mas irá ainda mais longe. A Samsung tem planos para a IA estar sempre a dar aos utilizadores informações úteis, quer para gerir o dia a dia, quer para se divertir e comunicar com os restantes.

Assim, teremos as rotinas, em que o sistema analisa o dia a dia do utilizador e o alerta para o que está a chegar, bem como informações adicionais e importantes, para se adaptar. Claro que associado a isso vem toda a parte que já vemos fora dos smartphones e que o Galaxy S25 Ultra terá nativamente.

Será simples ler uma imagem e fazer do que está presente uma entrada numa agenda, um email com convites e até a compra de bilhetes. O limite será a imaginação, mas os utilizadores vão ter ajuda. Ao detetar padrões, estes vão ser propostos como sendo parte da rotina.

O que o Galaxy S25 Ultra promete trazer a todos

A aposta da Samsung no Galaxy S25 Ultra é grande. Este é o topo de gama da marca para os próximos meses e onde parece ter colocado todas as fichas, rumo ao domínio no mercado. Se esteticamente as mudanças são pouco marcantes e até pouco visíveis, há outras áreas onde a marca quer mudar o mercado.

Claro que a fotografia é ainda um ponto importante e isso pode ser visto com as melhorias, poucas, que estão presentes. É mais um refinar e um continuar do que apresentou ao público nos últimos anos, do que um reinventar ou renovar do que é oferecido.

Onde o Galaxy S25 Ultra quer e pode destacar-se é mesmo no campo da IA. A sua parceria com a Google está mais uma vez a dar frutos e a oferecer exclusivos. Esta integração da IA na One UI 7 prova isso e prova também o que irá ser o futuro muito em breve. É mais que um assistente virtual sempre pronto a ajudar o utilizador.

O novo smartphone da Samsung já está no mercado e pode ser comprado com 256, 512 e 1TB de armazenamento, sempre com 12GB de RAM. As cores disponíveis são Azul Prateado Titânio, Cinzento Titânio, Preto Titânio e Branco Prateado Titânio.

O Pplware vai explorar esta máquina nos próximos tempos e trazer tudo o que querem saber sobre o seu comportamento e como a IA poderá fazer toda a diferença. A fasquia está elevada e certamente que a resposta será à altura.

Galeria de imagens - Samsung Galaxy S25 Ultra