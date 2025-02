10 Funcionalidades ocultas do Windows que aumentam a produtividade

Ao longo do artigo, vamos explorar funcionalidades ocultas do Windows, ou recursos menos utilizados como:

O Windows 10 e 11 permitem guardar múltiplos itens copiados para a área de transferência. Em primeiro lugar, deve abrir as DEFINIÇÕES e abrir as configurações da ÁREA DE TRANSFERÊNCIA e ativar o Histórico da área de transferência.

3. Menu Secreto do Windows

Clique com o botão direito no botão Iniciar ou pressione Windows + X para aceder a um menu avançado com opções úteis como o Gestor de Tarefas, Gestor de Dispositivos e Definições do Sistema.