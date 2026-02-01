As linguagens de programação mais populares de 2026 e onde estudá-las gratuitamente
O panorama do desenvolvimento de software continua a evoluir rapidamente, exigindo que os profissionais se mantenham atualizados com as ferramentas mais requisitadas pela indústria. Hoje exploramos as linguagens que dominam o setor da programação em 2026 e apresentamos uma seleção de cursos gratuitos.
As linguagens de programação com maior relevância no mercado
O índice TIOBE permanece como uma das referências mais fiáveis para aferir a popularidade das linguagens de programação a nível global. Esta métrica baseia-se em diversos fatores, como o número de engenheiros qualificados, a oferta de cursos e a utilização em plataformas de referência, servindo de barómetro para quem pretende decidir em que área investir o seu tempo de estudo.
Em janeiro de 2026, os dados revelam quais são as linguagens que garantem uma maior presença no ecossistema digital. Importa notar que este ranking não avalia a qualidade técnica intrínseca de cada linguagem, mas sim a sua adoção e procura no mercado de trabalho. Abaixo, apresentamos o top 3 atual, acompanhado pela variação de popularidade face ao ano anterior:
- Python: 22,61% (-0,68%)
- C: 10,99% (+2,13%)
- Java: 8,71% (-1,44%)
Embora estes cursos sejam geralmente gratuitos para a aprendizagem ao ritmo do utilizador, é frequente que a emissão de um certificado oficial exija um pagamento associado.
Formações gratuitas para dominar Python
Python mantém-se na liderança absoluta devido à sua versatilidade em áreas como a inteligência artificial (IA) e a análise de dados.
- Fundamentos de Python 1 (Cisco): um curso focado nas bases estruturais, incluindo variáveis, tipos de dados e operações lógicas. Disponível na Netacad com uma duração aproximada de 30 horas.
- Fundamentos de Python 2 (Cisco): a segunda parte do curso, onde aprenderá estruturas mais complexas. Tem uma duração de cerca de 40 horas.
- Introduction to Computer Science and Programming in Python (MIT): uma formação de prestígio, lecionada em inglês, ideal para quem deseja aprender a programar do zero com uma base teórica sólida.
- Curso rápido de Python (Google): focado na relevância prática desta linguagem no mundo real, está disponível no Coursera e tem uma duração de cerca de 20 horas.
- Certificado profissional de Microsoft Python Development: uma formação mais extensa, desenhada pela Microsoft para preparar o aluno para funções de desenvolvedor em poucos meses.
Cursos de introdução e especialização em programação em C
A linguagem C continua a ser o pilar fundamental para sistemas embebidos e infraestruturas de baixo nível.
- C para todos: Fundamentos de programação (UC Santa Cruz): uma excelente porta de entrada para quem pretende escrever os seus primeiros programas simples, disponível no Coursera.
- C Programming: Getting Started (Dartmouth): através do edX, esta formação utiliza ferramentas online para ensinar os princípios básicos sem complicações técnicas iniciais.
- Programa especializado em programação C (Duke): um percurso mais longo e detalhado, ideal para quem procura uma compreensão profunda da linguagem ao longo de cinco meses.
- C Programming: Language Foundations (Dartmouth): focado no controlo de fluxo e na manipulação de matrizes, ideal para consolidar conceitos lógicos.
Onde aprender Java para o mercado empresarial
Java continua a ser a escolha predileta para aplicações empresariais de grande escala e desenvolvimento Android.
- Programação Java para principiantes (IBM): uma formação prática no Coursera que utiliza experiências reais para ensinar a lógica da linguagem.
- Programação com Java (Amazon): este curso foca-se na organização de código, tratamento de erros e programação orientada a objetos (POO).
- Codio: Java Programming: Basic Skills: um curso da Codio para aprender as competências básicas para programar com Java. É dirigido a novatos e principiantes e ensinar-lhe-á o essencial. Dura 5 semanas, com 2 a 3 horas por semana.
- Programa especializado: Engenharia de software com Java (Duke): uma formação de seis meses no Coursera que abrange desde os fundamentos até ao desenvolvimento de software complexo.
