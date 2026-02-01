As linguagens de programação mais populares de 2026 e onde estudá-las gratuitamente

O panorama do desenvolvimento de software continua a evoluir rapidamente, exigindo que os profissionais se mantenham atualizados com as ferramentas mais requisitadas pela indústria. Hoje exploramos as linguagens que dominam o setor da programação em 2026 e apresentamos uma seleção de cursos gratuitos.

As linguagens de programação com maior relevância no mercado

O índice TIOBE permanece como uma das referências mais fiáveis para aferir a popularidade das linguagens de programação a nível global. Esta métrica baseia-se em diversos fatores, como o número de engenheiros qualificados, a oferta de cursos e a utilização em plataformas de referência, servindo de barómetro para quem pretende decidir em que área investir o seu tempo de estudo.

Em janeiro de 2026, os dados revelam quais são as linguagens que garantem uma maior presença no ecossistema digital. Importa notar que este ranking não avalia a qualidade técnica intrínseca de cada linguagem, mas sim a sua adoção e procura no mercado de trabalho. Abaixo, apresentamos o top 3 atual, acompanhado pela variação de popularidade face ao ano anterior:

Python: 22,61% (-0,68%)

C: 10,99% (+2,13%)

Java: 8,71% (-1,44%)

Embora estes cursos sejam geralmente gratuitos para a aprendizagem ao ritmo do utilizador, é frequente que a emissão de um certificado oficial exija um pagamento associado.

Formações gratuitas para dominar Python

Python mantém-se na liderança absoluta devido à sua versatilidade em áreas como a inteligência artificial (IA) e a análise de dados.

Cursos de introdução e especialização em programação em C

A linguagem C continua a ser o pilar fundamental para sistemas embebidos e infraestruturas de baixo nível.

Onde aprender Java para o mercado empresarial

Java continua a ser a escolha predileta para aplicações empresariais de grande escala e desenvolvimento Android.

Programação Java para principiantes (IBM): uma formação prática no Coursera que utiliza experiências reais para ensinar a lógica da linguagem.

Programação com Java (Amazon): este curso foca-se na organização de código, tratamento de erros e programação orientada a objetos (POO).

Codio: Java Programming: Basic Skills: um curso da Codio para aprender as competências básicas para programar com Java. É dirigido a novatos e principiantes e ensinar-lhe-á o essencial. Dura 5 semanas, com 2 a 3 horas por semana.

Programa especializado: Engenharia de software com Java (Duke): uma formação de seis meses no Coursera que abrange desde os fundamentos até ao desenvolvimento de software complexo.

Leia também: