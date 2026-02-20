Bloqueio do Telegram na Rússia está a ter impacto na sua eficácia militar

A recente estratégia do Kremlin para centralizar o controlo digital em solo russo parece estar a produzir efeitos adversos e inesperados no teatro de guerra. O bloqueio do Telegram na Rússia, essencial para a logística das tropas, está a comprometer a coordenação das operações na Ucrânia.

A vulnerabilidade das comunicações na linha da frente

Num esforço para migrar os utilizadores domésticos para o "Max" - uma plataforma estatal sem encriptação -, Moscovo iniciou uma vaga de restrições a aplicações ocidentais, incluindo o WhatsApp e o Telegram.

Contudo, esta decisão motivou críticas acesas por parte de bloggers militares e dos próprios soldados, uma vez que as forças armadas russas dependem fortemente deste serviço de mensagens para a comunicação direta no campo de batalha.

Segundo informações avançadas pela Bloomberg, os canais militares pró-russos lamentam que a súbita indisponibilidade do Telegram, aliada à desativação do acesso à Starlink por parte de Elon Musk no início do mês, esteja a prejudicar seriamente as operações.

Para além do uso civil, os militares utilizam a aplicação para coordenar ataques e partilhar informações táticas em tempo real. Embora o governo justifique a medida com a necessidade de proteger os cidadãos e cumprir a legislação nacional, o resultado prático tem sido o isolamento das suas próprias unidades.

O golpe duplo: Telegram e Starlink

Diplomatas europeus confirmaram que a perda simultânea do Telegram e o bloqueio da SpaceX aos terminais Starlink "não autorizados" em território ucraniano criaram um vácuo comunicacional.

Esta infraestrutura era vital para a gestão de ataques com drones, cuja frequência diminuiu visivelmente nas últimas semanas.

Embora ainda seja cedo para determinar se este cenário alterará o rumo definitivo do conflito, os relatos vindos do terreno são esclarecedores. Um operador de drones ucraniano, em declarações à BBC, afirmou que o exército russo perdeu significativamente a sua capacidade de controlo sobre o terreno.

Estima-se que a capacidade de ofensiva russa possa ter caído cerca de 50%, traduzindo-se em menos assaltos e numa presença reduzida de aeronaves não tripuladas no céu, refletindo a descoordenação causada pelo apagão digital.

