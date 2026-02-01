Novidades no Prime Video para fevereiro de 2026

O mês de fevereiro será mais curto em dias e, aparentemente, em estreias, com o Prime Video a ter menos novidades do que aquelas a que nos habituou. Ainda assim, a Amazon vai disponibilizar um conjunto de filmes que marcarão o ano da cinematografia, pelo que vale a pena espreitar.

Ainda que as novidades não sejam imensas, o mês de fevereiro será uma ode ao cinema, com várias estreias que poderão agradar aos entusiastas.

Para comprar, o Prime Video terá disponíveis títulos como Wicked: For Good; The Magicians; A Criada; e Bugonia.

Em termos de séries, para comprar, também, estará disponível o seguinte: segunda temporada de Magnum P.I. e de Landman; a primeira temporada de Bupkis; e episódios do icónico The SpongeBob Movie: Search for SquarePants.

A NBA reforça a sua presença na plataforma, em fevereiro, com vários jogos a serem exibidos.

Calendário NBA em fevereiro 5 fevereiro 2026 00:30 — Chicago Bulls vs. Toronto Raptors

03:00 — Philadelphia 76ers vs. Los Angeles Lakers 6 fevereiro 2026 00:30 — New York Knicks vs. Detroit Pistons

03:00 — Memphis Grizzlies vs. Sacramento Kings 7 fevereiro 2026 23:00 — Dallas Mavericks vs. San Antonio Spurs 12 fevereiro 2026 00:30 — Milwaukee Bucks vs. Oklahoma City Thunder

03:00 — Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers 19 fevereiro 2026 00:30 Portugal — Detroit Pistons vs. New York Knicks

03:00 Portugal — Boston Celtics vs. Golden State Warriors 26 fevereiro 2026 00:30 — Minnesota Timberwolves vs. Orlando Magic

03:00 — Golden State Warriors vs. Los Angeles Clippers 28 fevereiro 2026 20:00 — Houston Rockets vs. Miami Heat Mais detalhes

Fevereiro - Páginas da Vida (série)

Uma nova adaptação portuguesa da obra original de Manoel Carlos, desenvolvida por Alexandre Castro e Sandra Santos.

Sucesso absoluto no Brasil em 2006, a história regressa agora com uma abordagem contemporânea, preservando a sua essência emocional e reforçando uma forte missão social, ao abordar temas como a empatia, o respeito, o combate ao racismo e à indiferença.

Uma série que promete voltar a tocar o público, quase duas décadas depois.

Dia 4 - Relationship Goals (filme)

Quando Leah Caldwell está prestes a fazer história como a primeira mulher a liderar o principal programa matinal de Nova Iorque, os seus planos são abalados com o regresso inesperado do ex-namorado Jarrett Roy, agora seu rival profissional.

Enquanto amigos próximos procuram respostas sobre o amor e o propósito, Leah mantém o foco na carreira.

Dia 11 - Cross: 2.ª Temporada (série)

A segunda temporada leva a série para um registo mais ousado e perigoso, quando o magnata bilionário Lance Durand (Matthew Lillard) pede proteção ao FBI após receber uma ameaça de morte que o associa ao assassinato de um playboy bilionário.

O detetive Alex Cross e a agente do FBI, Kayla Craig (Alona Tal), lideram uma nova missão para proteger Durand e encontrar o assassino, que deixa para trás pistas macabras.

Enquanto isso, John Sampson (Isaiah Mustafa), parceiro e amigo de longa data de Cross, estabelece uma conexão inesperada.

Dia 13 - Lua Vermelha: Nova Geração: 2.ª Temporada (série)

Depois dos acontecimentos que abalaram a Serra de Sintra, a nova temporada aprofunda o universo sobrenatural da série, elevando os conflitos, as alianças e os dilemas emocionais das suas personagens.

Mantendo o ADN que conquistou milhares de fãs, esta nova fase promete ainda mais intensidade, mistério e reviravoltas inesperadas.

Sofia enfrenta novas ameaças que colocam o mundo em risco e a obrigam a lidar com perdas e escolhas difíceis.

Dia 13 - Love me, Love me (filme)

Após a morte do irmão, June entra numa escola de elite em Itália, onde se vê envolvida entre James, um lutador problemático, e Will, um aluno exemplar.

À medida que segredos começam a emergir, as relações são postas à prova e nada é exatamente o que parece.

Dia 18 - 56 Days (série)

Ciara e Oliver decidem viver juntos quando o confinamento ameaça separá-los. O que começa como uma oportunidade transforma-se num jogo de segredos e aparências.

Quando a polícia encontra um corpo no apartamento, levanta-se a questão: terá o confinamento criado as condições para o crime perfeito?

Dia 25 - The Bluff (filme)

Ercell "Bloody Mary" Bodden (Priyanka Chopra Jonas) pensava ter escapado ao seu passado violento como pirata, encontrando paz nas Ilhas Caimão com o seu marido T.H., o filho Isaac e a cunhada Elizabeth.

Mas quando o seu famoso ex-capitão, Connor (Karl Urban), aparece sedento de vingança, o mundo de Ercell desmorona.

Forçada a enfrentar os demónios que tentou enterrar, Ercell é empurrada para um jogo mortal de segredos e sobrevivência.