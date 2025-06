Android 16 será capaz de detetar redes móveis falsas e proteger o smartphone e o utilizador

O Android tem somado medidas que procuram proteger os utilizadores. Para além da segurança direta no software e no sistema operativo, olham também para outras áreas. A mais recente novidade da Google olha para as redes móveis e para os possíveis ataques. De forma simples, vão poder detetar redes móveis falsas e proteger o smartphone.

A Google quer maximizar a proteção da privacidade no Android 16. Para isso, incluiu agora uma nova funcionalidade para detetar e alertar quando um smartphone se liga a uma rede móvel falsa ou insegura. Cpm esta nova capacidade, será mais simples aos utilizadores estarem protegidos.

Estas redes móveis inseguras ou falsas, conhecidas como stingrays, são utilizadas tanto pelas autoridades policiais como por pessoas mal-intencionadas. Fazem-se passar por torres de telemóveis legítimas para intercetar comunicações ou recolher identificadores como IMEI.

Mas com o Android 16, o telefone poderá apresentar um alerta se a rede solicitar dados confidenciais ou utilizar ligações inseguras. No entanto, esta funcionalidade não estará disponível para todos os dispositivos, uma vez que a sua implementação requer o suporte para a versão 3.0 do IRadio HAL, um componente de hardware do modem dos smartphones.

Ou seja, somente os novos dispositivos lançados com o Android 16 poderiam beneficiar desta camada adicional de segurança. Desde o Android 12 que a Google adicionou proteções semelhantes, como a capacidade de desativar as redes 2G. O Android 14 adicionou o bloqueio de ligações com encriptação nula, e o Android 15 adicionou avisos quando uma rede solicita identificadores únicos de dispositivos.

Apesar de parecer uma medida simples e pouco útil, a verdade é que pode ser uma verdadeira salvação para os utilizadores. Ao mostrar este alerta, estes podem saber que estão a ser monitorizados e controlados, podendo os seus dados a serem roubados e auscultados.

Agora, com o Android 16, é dado um passo em frente e passa a ser oferecida uma notificação visível ao utilizador quando estas situações ocorrem. Se o smartphone não for compatível ou tiver um sistema operativo mais antigo, a recomendação básica é desativar manualmente a rede 2G e evitar a partilha de dados pessoais em redes móveis desprotegidas.