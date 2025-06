A IA da Meta ganha uma presença constante que os utilizadores podem ver. É já usada em serviços como o WhatsApp e agora ganharam uma nova área. Do que tem sido revelado, a IA do Facebook quer acesso às fotografias pessoais do smartphone! Mas para quê servirá esta nova permissão pedida?

Quando os utilizadores utilizam vários serviços de IA, o que não sabem é que estão a partilhar imagens únicas e sensíveis com os servidores destas empresas tecnológicas. Ao mesmo tempo, podem utilizar essas imagens para treinar a sua IA. Por isso, não é surpresa que as empresas estejam a optar por utilizar múltiplas táticas para convencer os utilizadores para treinar, sem saber, a sua IA.

Agora o Facebook começou a testar uma nova funcionalidade que levanta algumas questões sobre a privacidade do utilizador. Quer ter acesso a todas as fotografias armazenadas na câmara do seu smartphone, mesmo que não as tenha carregado antes na rede social.

Esta opção aparece quando um utilizador tenta criar uma história na aplicação do Facebook. Nesse momento, pode aparecer um pop-up a solicitar permissão para ativar o processamento na cloud, o que ativaria as recomendações de layout de fotografias com base no conteúdo do dispositivo. Com esta funcionalidade, as imagens da câmara seriam carregadas para os servidores do Meta continuamente, usando informações como data, local, pessoas e objetos que aparecem.

A Meta esclarece que as sugestões geradas serão visíveis apenas para o utilizador. Além disso, as imagens não serão utilizadas para publicidade personalizada. A partilha de um rolo de câmara inteiro, com todos os tipos de fotos que pode incluir, é algo em que os utilizadores devem pensar duas vezes antes de oferecer tal acesso.

A Meta esclarece que os utilizadores podem desativar esta opção a qualquer momento e que é absolutamente opcional, mas isso gerou, evidentemente, alguma preocupação entre os utilizadores. Embora garanta que estas imagens não serão utilizadas para treinar modelos de IA, o facto de terem acesso a algo tão pessoal e privado como o rolo fotográfico levanta preocupações de privacidade.

Uma porta-voz da Meta, Maria Cubeta, confirmou que se trata de um teste, atualmente visível apenas nos Estados Unidos e no Canadá. Estão a explorar formas de facilitar a partilha de conteúdos para as pessoas no Facebook, testando sugestões de conteúdos prontos a partilhar, selecionados a partir do rolo da câmara de uma pessoa.