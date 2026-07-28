Dica: como escolher o carregador USB-C certo para o seu smartphone

Comprar um carregador USB-C para o smartphone já não é tão simples como antigamente. Entre diferentes potências, tecnologias como USB PD, PPS, Quick Charge e GaN e dezenas de modelos disponíveis, é fácil escolher um carregador que funciona, mas que não aproveita todo o potencial do equipamento.

Já não basta escolher um carregador USB-C

A popularização da ligação USB-C trouxe alguma uniformização ao mercado, mas não resolveu todos os problemas. Embora praticamente todos os smartphones atuais utilizem esta ligação, isso não significa que qualquer carregador ofereça exatamente o mesmo desempenho.

Na prática, quase todos conseguem carregar o telemóvel. A diferença está na rapidez com que o fazem e na forma como gerem a energia. Dois carregadores visualmente idênticos podem proporcionar tempos de carregamento completamente diferentes.

É precisamente aqui que entram tecnologias como USB Power Delivery, PPS ou Quick Charge. Sem estas funcionalidades, o smartphone continuará a carregar, mas poderá demorar bastante mais tempo ou não atingir a velocidade máxima suportada pelo fabricante.

O que significam USB PD, PPS, Quick Charge e GaN

Ao procurar um novo carregador é normal encontrar várias siglas que, para muitos utilizadores, pouco dizem. No entanto, compreender o significado de cada uma ajuda bastante na hora de escolher.

O USB Power Delivery (USB PD) é atualmente um dos padrões de carregamento rápido mais utilizados. Esta tecnologia permite que o carregador e o dispositivo comuniquem entre si para determinar automaticamente qual a potência mais adequada em cada momento. É por isso que o mesmo carregador pode alimentar um smartphone, um tablet ou até um computador portátil sem colocar qualquer um destes equipamentos em risco.

é atualmente um dos padrões de carregamento rápido mais utilizados. O Programmable Power Supply (PPS) é uma evolução do USB PD. Em vez de trabalhar com níveis fixos de potência, ajusta continuamente a energia fornecida conforme as necessidades da bateria. Na prática, isso traduz-se num carregamento mais eficiente, com menor produção de calor e um menor desgaste da bateria ao longo dos anos.

é uma evolução do USB PD. Já o Quick Charge (QC) é uma tecnologia criada pela Qualcomm e muito utilizada em equipamentos equipados com processadores Snapdragon. Existem várias versões deste padrão e, para beneficiar da velocidade máxima, tanto o smartphone como o carregador devem ser compatíveis com a mesma versão.

é uma tecnologia criada pela Qualcomm e muito utilizada em equipamentos equipados com processadores Snapdragon. Por fim, existe o GaN , abreviatura de nitreto de gálio. Ao contrário das restantes siglas, não se trata de um protocolo de carregamento, mas sim do material utilizado nos componentes internos do carregador. Graças ao GaN, é possível fabricar carregadores mais pequenos, mais leves e mais eficientes, capazes de fornecer elevada potência sem aquecer tanto como os modelos tradicionais baseados em silício.

, abreviatura de nitreto de gálio.

Além destas tecnologias, muitos fabricantes utilizam protocolos próprios. Samsung, Xiaomi, Honor, OPPO, Motorola e outras marcas possuem sistemas de carregamento rápido desenvolvidos especificamente para os seus equipamentos. Em muitos casos, apenas um carregador certificado pela própria marca permite atingir a potência máxima anunciada.

Mais watts não significam obrigatoriamente um carregamento mais rápido

Um dos erros mais comuns é pensar que um carregador com mais potência será sempre melhor. Na realidade, cada smartphone possui um limite máximo de carregamento definido pelo fabricante.

Por exemplo, se um equipamento suportar carregamento até 45 W, comprar um carregador de 100 W não fará com que a bateria carregue mais depressa. O telemóvel irá simplesmente utilizar os 45 W que consegue receber, e ignorar a potência adicional disponível.

Também é importante perceber que a potência indicada na embalagem corresponde ao valor máximo que o carregador consegue fornecer. Nos modelos com várias portas USB, essa potência é normalmente distribuída pelos diferentes dispositivos ligados ao mesmo tempo.

Assim, um carregador de 130 W poderá fornecer apenas parte dessa potência a cada equipamento quando existem vários dispositivos ligados. Antes de comprar um carregador, vale sempre a pena confirmar qual é a potência máxima suportada pelo smartphone. Dessa forma evita gastar mais dinheiro num modelo que não lhe irá trazer qualquer benefício.

O cabo USB-C também pode limitar a velocidade de carregamento

Existe outro detalhe frequentemente esquecido: o cabo utilizado. Mesmo que o smartphone e o carregador sejam compatíveis com carregamento rápido de 65 W, um cabo que apenas suporte 15 W irá limitar automaticamente a velocidade de carregamento. Ou seja, investir num excelente carregador de pouco serve se o cabo não acompanhar as mesmas especificações.

Embora muitos fabricantes ainda incluam um cabo adequado na caixa, isso nem sempre acontece. Se comprar um cabo em separado, confirme sempre a potência máxima suportada antes da compra.

Também é recomendável optar por acessórios de marcas reconhecidas. Existem inúmeros carregadores e cabos de baixo custo que prometem especificações semelhantes às dos fabricantes mais conhecidos, mas nem sempre cumprem os padrões de qualidade e segurança anunciados.

Além de poderem oferecer um desempenho inferior, alguns destes produtos também podem comprometer a segurança do equipamento.

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