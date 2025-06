E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos do novo HONOR Pad 10, da coluna Bose SoundLink Plus, analisámos o robô Gardena SILENO minimo 450, e muito mais.

A Tesla, gigante da indústria automóvel elétrica, já lançou o tão aguardado serviço de robotáxis.

Possivelmente, a grande maioria das pessoas não fazem ideia do que se trata quando falamos em planetas gasosos. Comecemos por entender que lá, nesse astro, não existe um local onde se possa dizer: “Ok, é aqui que o planeta para”.

O novo HONOR Pad 10 acaba de se juntar ao catálogo de tablets da marca, com um ecrã Eye Comfort 2.5K, um processador potente Snapdragon 7 Gen 3 e uma bateria de alta densidade energética de 10.100 mAh. O HONOR Pad 10 foi concebido para oferecer uma experiência de utilização excecional, prometendo um desempenho de alto nível e conforto total.

A Hisense mantém a ambição de proporcionar aos fãs de gaming e de desporto uma experiência inesquecível. Empresa líder mundial em eletrónica de consumo e eletrodomésticos, a Hisense lançou as novas televisões ULED MiniLED da série U7Q.

A ciência da reciclagem alcançou um marco notável: a capacidade de transformar resíduos plásticos em paracetamol. Esta descoberta aborda o problema crescente deste tipo de resíduos e abre novas vias para a produção sustentável de medicamentos.

Durante 10 horas, as instalações da Fundação Nacional de Ciência e do Departamento de Energia dos Estados Unidos da América (EUA) - em inglês, NSF-DOE - observaram profundamente o cosmos, usando aquela que é a maior câmara do mundo: gravaram comprimentos de onda quase ultravioleta, ótico e quase infravermelho. O Vera C. Rubin Observatory entregou imagens impressionantes!

Os sistemas de monitorização da pressão dos pneus (TPMS) já são exigidos por lei para automóveis de passageiros em muitas regiões do mundo, incluindo a Europa, os Estados Unidos e a China. Com o novo SMP290, a Bosch desenvolve e lança o primeiro sensor MEMS (sistema microeletromecânico) extremamente compacto com uma interface integrada Bluetooth Low Energy (BLE) para medir a pressão dos pneus.

Depois de termos explorado a interface e rapidez do VIDAA, e as suas funcionalidades de entretenimento e arte, chegou a altura de nos focarmos noutra grande paixão de muitos utilizadores: o desporto. Com os grandes eventos desportivos à porta, é essencial ter uma plataforma rapidamente acessível para assistir a todos os jogos. Felizmente, o VIDAA trata do assunto.

A Bose apresenta a mais recente adição à família SoundLink: a nova Bose SoundLink Plus, uma coluna portátil que alia o desempenho sonoro à versatilidade de um design mais compacto. A nova coluna chega com potência e resistência para estar em qualquer lugar e em qualquer momento.

A Mercedes-AMG acaba de revelar o Concept AMG GT XX, um protótipo ousado que pretende aquecer ainda mais os dias já escaldantes em várias regiões do planeta. Mas este não é apenas mais um estudo de design: o GT XX antecipa a próxima geração de veículos elétricos de alto desempenho da marca alemã.

O HDMI Forum, Inc. anunciou hoje o lançamento da versão 2.2 da especificação HDMI. Conheça as principais novidades desta nova versão.

A Xiaomi, mais conhecida pelos seus smartphones, abalou novamente o mercado automóvel com o lançamento do seu primeiro SUV 100% elétrico, o YU7. Numa apresentação em Xangai, a empresa não só revelou um design arrojado e um interior recheado de tecnologia, como também um preço de combate: a partir de 253.500 yuan (cerca de 32.500 euros).

Os robôs corta-relva são, indiscutivelmente, produtos caros. Felizmente, o Gardena SILENO minimo 450, em comparação com outros, torna-se atrativo para quem quer ter as vantagens de um robô deste tipo sem grandes compromissos financeiros. Mas será que lhe vai dar o corte e o acabamento que pretende? Deixamos a nossa análise.

O mercado dos óculos inteligentes está a aquecer e a Xiaomi prepara-se para lançar um desafio direto à Meta. Os seus novos Xiaomi AI Glasses chegam com um forte foco em inteligência artificial (IA) e prometem revolucionar o setor.