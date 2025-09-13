PplWare Mobile

A guerra global do Ozempic: o que significa a perda da patente?

Autor: Vítor M.

  1. Max says:
    13 de Setembro de 2025 às 09:27

    Tanto quanto sei o Ozempic continua desaparecido das farmácias.
    O Ozempic só é recomendado e é comparticipado pelo Estado para diabéticos, com excesso de peso. Mas, tanto quanto se sabe, muitos médicos (penso que não havia restrições de especialidade) passavam receitas do Ozempic para perda de peso a não diabéticos.
    A Portaria n.º 170/2025/1, de 10 de abril, veio alterar um pouco as coisas, ao obrigar a que a prescrição “apenas pode ser feita por médicos especialistas em endocrinologia e nutrição, medicina interna, pediatria e medicina geral e familiar”, para o Ozempic e outros medicamentos semelhantes e dispositivos médicos para diabéticos. A referência à Portaria tem que vir na receita para ser comparticipado.
    Já agora, não comparticipado::
    “O laboratório que fabrica o Ozempic, a Novo Nordisk, fabrica outro medicamento, o Wegovy, que contém o mesmo princípio ativo (semaglutida) e é indicado para pessoas não diabéticas com excesso de peso ou obesidade. A principal diferença está na dosagem e na finalidade: o Ozempic é para o tratamento da diabetes tipo 2, enquanto o Wegovy é formulado especificamente para a gestão do peso, utilizando doses maiores da mesma substância. “

