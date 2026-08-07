DuckDuckGo lançou uns óculos de sol que não fazem rigorosamente nada. E esgotaram!

A DuckDuckGo lançou um produto inesperado que satiriza a atual corrida aos dispositivos inteligentes: uns óculos de sol sem câmara, sem bateria e sem qualquer ligação à Inteligência Artificial (IA). Este não-gadget esgotou em poucos dias.

Um produto que faz aquilo que se espera de uns óculos

Num mundo em que praticamente tudo ganha sensores, microfones ou funcionalidades de IA, a DuckDuckGo decidiu remar contra a maré.

Conhecida pelo seu motor de pesquisa focado na privacidade, a empresa apresentou os Normal F***ing Sunglasses, uns óculos de sol comuns, sem qualquer tecnologia embutida, desenvolvidos em parceria com a Knockaround.

Apesar do tom provocador e da evidente sátira, não se trata apenas de uma campanha de marketing. O produto existe mesmo e pode ser comprado.

Baseados no modelo Paso Robles da Knockaround, os óculos incluem lentes polarizadas com proteção UV400, resistência a impactos e conformidade com as normas da norte-americana Food and Drug Administration (FDA).

A principal característica é aquilo que não têm

A DuckDuckGo faz questão de destacar que os óculos não incluem bateria, câmaras, microfones, ligação à Internet, IA, nem qualquer outro componente eletrónico.

Esta mensagem surge numa altura em que empresas como a Meta apostam cada vez mais em óculos inteligentes equipados com câmaras, assistentes de IA e outras funcionalidades conectadas.

A DuckDuckGo decidiu aproveitar a tendência para defender a ideia de que nem todos os objetos do dia a dia precisam de recolher dados ou estar permanentemente ligados.

Óculos esgotaram em poucos dias

Demonstrando que existe um público interessado em produtos que valorizam a privacidade, mesmo quando a proposta é apresentada com humor, o stock inicial esgotou poucos dias após o lançamento, levando a empresa a abrir uma nova fase de pré-encomendas.

Assim, mais do que um acessório de moda, os Normal F***ing Sunglasses funcionam como statement da DuckDuckGo.