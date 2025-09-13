BMW revela tudo! O Apple CarPlay afinal não é tão popular como se pensa

A General Motors decidiu remover o Apple CarPlay e o Android Auto dos seus veículos elétricos e a decisão gerou uma reação acesa online. Muitos afirmam que estes são essenciais aos condutores. Os fóruns na Internet e redes sociais são claros, revelando que esta ausência é um fator decisivo. Mas e se os dados da BMW revelarem uma história diferente?

Apple CarPlay não é tão popular como se pensa

A BMW está a reagir, sugerindo que os condutores, especialmente nos seus carros, não confiam nestes sistemas tanto como todos pensam. De acordo com Stephan Durach, executivo sénior da BMW responsável pela experiência do utilizador, a ideia de que os condutores utilizam predominantemente o CarPlay para a navegação é simplesmente um mito.

Defende que, embora as pessoas digam que usam aplicações como o Apple Maps ou o Waze para obter todas as direções de condução, a realidade dentro de um BMW é bastante diferente. A empresa não está apenas a dar uma opinião. Tem os números para sustentar esta afirmação ousada, desafiando a ideia de que os sistemas de navegação incorporados nos automóveis estão obsoletos na era dos smartphones.

A confiança da BMW vem de um enorme conjunto de dados. A empresa recolhe informações anónimas de cerca de 10 milhões dos seus carros em circulação. Isto permite que os seus engenheiros vejam exatamente como os clientes interagem com os seus veículos. E estes dados mostram uma tendência clara. Os condutores da BMW escolhem o sistema de navegação integrado do automóvel em vez das opções fornecidas pelo Apple CarPlay ou pelo Android Auto.

Para a BMW o Android Auto não agrada a todos

Os sistemas de navegação de há uma década eram frequentemente lentos, tinham mapas desatualizados e exigiam uma visita ao concessionário ou um DVD especial para obter atualizações. Esses dias praticamente acabaram. Os sistemas modernos, especialmente nos automóveis elétricos premium, estão ligados à Internet. Tal como o smartphone, podem obter informações de trânsito em tempo real e manter os seus mapas constantemente atualizados.

Isto não significa que os condutores tenham deixado de usar a integração telefónica completamente. Durach observou que os condutores da BMW ainda ligam os seus iPhones via CarPlay. No entanto, utilizam-no para tarefas diferentes. A principal utilização, segundo os dados da empresa, é para mensagens. Permite que os condutores vejam e respondam a mensagens com segurança sem terem de pegar no telemóvel.

A indústria automóvel continua profundamente dividida sobre o assunto. A GM, a Rivian e a Tesla rejeitaram o espelhamento de smartphones em favor de software próprio, mas outras empresas estão a ir na direção oposta. Já a Aston Martin vai usar o CarPlay Ultra, que ocupa todos os ecrãs do carro. A BMW, e muitos outros fabricantes, encontrou um meio-termo, oferecendo uma integração padrão com o CarPlay no seu ecrã principal.