WhatsApp prepara uma das suas mudanças mais radicais em muitos anos

O WhatsApp já prepara uma das maiores mudanças da sua história. Os threads são uma realidade e estão prestes a chegar aos grupos de conversa. Embora sejam uma ferramenta maravilhosa que os utilizadores vão irá apreciar com o tempo, no início podem ter dificuldade em compreender para que servem ou qual a sua finalidade. Descubra tudo o que está a caminho.

WhatsApp prepara uma mudança nas conversas

Ainda não estão disponíveis para todos, mas a versão final está pronta na beta do WhatsApp. Isto significa que chegarão aos smartphones em breve, e começará a ser visto nas conversas. Os threads do WhatsApp são uma nova forma de comunicar eficientemente em grupos. Em suma, um thread é uma conversa paralela à principal para responder a uma mensagem e iniciar uma conversa, mais uma vez, em paralelo.

A partir de agora, haverá a opção de responder a qualquer mensagem, iniciando um tópico. Isto criará um espaço para iniciar uma sub-conversa sobre o assunto. Todos os membros do grupo terão acesso ao mesmo, mas se alguém não estiver interessado, tudo o que for discutido nesse tópico não aparecerá no feed principal, evitando assim que o grupo fique confuso ou desorganizado.

Detetar uma conversa destas será simples. Abaixo da mensagem em questão, surgirão "x respostas". Basta tocar nela para aceder à conversa e visualizar toda a conversa em torno da mensagem inicial.

Threads a chegar às conversas de grupos

É uma forma muito interessante de discutir problemas que afetam apenas parte do grupo sem ter de criar um grupo adicional. Além disso, se alguém decidir aderir ao plano de última hora, pode verificar o tópico e verificar o estado do plano. O WhatsApp criou algo que pode ser confuso no início, mas que parecerá maravilhoso depois de aprender a usá-lo corretamente.

Como dissemos, ainda não estão na versão estável da aplicação, mas é uma questão de poucos dias até que isso aconteça. Além disso, espera-se que a atualização seja massiva para que todos possam começar a utilizar as conversas do WhatsApp ao mesmo tempo. E, claro, chegarão para smartphones Android, iPhones e todas as versões desktop do serviço.

Com mais esta mudança, o WhatsApp volta a mudar a sua interface e a tornar a sua utilização mais simples e prática. Esta é dedicada às conversas de grupo, mas junta-se a muitas outras que nos últimos meses têm surgido de forma muito focada.