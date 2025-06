Conheça o novo HONOR Pad 10: um tablet ultraleve, elegante e potente por 349€

O novo HONOR Pad 10 acaba de se juntar ao catálogo de tablets da marca, com um ecrã Eye Comfort 2.5K, um processador potente Snapdragon 7 Gen 3 e uma bateria de alta densidade energética de 10.100 mAh. O HONOR Pad 10 foi concebido para oferecer uma experiência de utilização excecional, prometendo um desempenho de alto nível e conforto total.

Um design super portátil

Com um corpo ultrafino e leve - 6,29 mm de espessura e 525 gramas de peso - o HONOR Pad 10 garante funcionalidade. A par disso, a sua estrutura metálica unibody confere-lhe um acabamento acolhedor ao toque.

Na parte traseira, o design ganha vida com o Anel Nuvem Estelar e uma lente circular que, graças a um corte de alta precisão, cria uma composição simétrica que brinca com a luz e as sombras.

Disponível em cinza, o HONOR Pad 10 estreia o primeiro processo de dobragem de 270° da indústria, tornando-se ainda mais leve e resistente. Esta técnica reduz o peso total em 29% e diminui a espessura em 0,6 mm, garantindo que o tablet aguenta o dia a dia sem danos.

Ecrã e desempenho do HONOR Pad 10

O HONOR Pad 10 possui um ecrã TFT LCD HONOR Eye Comfort de 12,1 polegadas e resolução 2,5 K.

A relação ecrã-corpo de 88% oferece uma visão muito mais ampla, enquanto a taxa de atualização dinâmica de 120 Hz garante deslocamentos suaves, animações fluidas e uma resposta rápida em jogos. Além disso, possui alta definição de 2560 x 1600 pixeis.

Graças ao ecrã dinâmico com Inteligência Artificial (IA), o alcance dinâmico é melhorado em até 200%, atingindo um brilho que varia de apenas 0,1 nits a 500 nits.

Equipado com a plataforma móvel Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, fabricada com um processo de 4 nm pela TSMC, este tablet oferece uma experiência fluida e ágil, tanto para o dia a dia como para tarefas exigentes.

O HONOR Pad 10 incorpora uma potente bateria de 10.100 mAh, fabricada com materiais de alta densidade energética que atingem uma densidade de 729 Wh/L em apenas 2,48 mm de espessura.

Mais do que isso, é compatível com carregamento rápido por cabo de 35 W e carregamento sem fios de 66 W.

Experiência de áudio nítida e microfones competentes

A HONOR promete elevar o som a outro nível com a tecnologia HONOR Spatial Audio: os seis altifalantes do HONOR Pad 10 oferecem um cenário sonoro mais amplo e envolvente, mergulhando o utilizador num áudio rico e dinâmico.

Além disso, o HONOR Sound melhora cada detalhe do som: agudos cristalinos, médios precisos e graves contundentes.

A complementar estas características estão as certificações Hi-Res Audio e Hi-Res Audio Wireless, que reforçam a qualidade de som.

Graças à tecnologia de melhoria vocal bidirecional da HONOR, o tablet incorpora redução de ruído por IA e amplificação de voz avançada, ideal para chamadas, aulas online ou reuniões virtuais.

Preço e disponibilidade

As reservas começam hoje mesmo e já pode ser adquirido na HONOR por um preço a partir de 349 euros.

Nos restantes operadores - MEO, NOS e Vodafone - estará disponível a partir de julho em preço promoção de 299 euros.