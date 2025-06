Bosch apresenta sensores de pressão dos pneus baseados em Bluetooth

Os sistemas de monitorização da pressão dos pneus (TPMS) já são exigidos por lei para automóveis de passageiros em muitas regiões do mundo, incluindo a Europa, os Estados Unidos e a China. Com o novo SMP290, a Bosch desenvolve e lança o primeiro sensor MEMS (sistema microeletromecânico) extremamente compacto com uma interface integrada Bluetooth Low Energy (BLE) para medir a pressão dos pneus.

Os sensores de pressão dos pneus desempenham um papel crucial na segurança e eficiência no trânsito rodoviário - seja para motociclos, camiões, automóveis ou autocarros.

Além de ajudarem a prolongar a vida útil dos pneus, reduzem o consumo de combustível e aumentam a segurança do veículo.

SMP290: energia e precisão com grande potencial

O SMP290 baseia-se na tecnologia MEMS líder da Bosch. É a primeira solução totalmente integrada com interface Bluetooth disponível no mercado.

O sensor combina todos os componentes essenciais para TPMS. Estes incluem um microcontrolador, interface Bluetooth, sensor de aceleração de 2 eixos, bem como sensores de pressão e temperatura.

O que torna o SMP290 especial é o seu elevado nível de integração e consumo de energia extremamente baixo, que permite uma duração operacional de até dez anos. O maior potencial, no entanto, reside na comunicação wireless bidirecional.

A funcionalidade Bluetooth não só melhora a eficiência como também a segurança ao longo de toda a vida útil do sensor.

Explica Peter Wolfangel, membro do conselho de administração da Bosch Mobility Electronics e responsável pelo desenvolvimento.

A ligação Bluetooth permite uma comunicação segura entre o sensor e o veículo. O software do sensor pode ser atualizado de forma rápida e fácil através de atualizações over-the-air, garantindo que o sensor se mantém atualizado durante todo o seu ciclo de vida.

O SMP290 oferece vantagens técnicas e comerciais em vários níveis da cadeia de valor: como componente para integradores de sistemas, poupa espaço e energia.

Como parte da arquitetura do veículo, permite que os fabricantes tirem partido das sinergias com outros sistemas BLE. Além disso, a funcionalidade Bluetooth facilita aplicações intuitivas, como a monitorização conveniente da pressão dos pneus diretamente através do smartphone.

Veículos menos complexos graças a uma arquitetura de sistema inteligente

Muitos avanços tecnológicos nos veículos melhoram a segurança e o conforto dos utilizadores da estrada. Ao mesmo tempo, tornam também os veículos mais complexos. A Bosch pretende aproveitar sinergias e simplificar os componentes e as arquiteturas dos veículos, como explica Peter Wolfangel:

O SMP290 foi concebido como um sistema integrado e, por isso, pode tirar o máximo partido das sinergias dentro do hardware e software do veículo.

O sensor pode partilhar módulos de comunicação com outros componentes, como os sistemas de acesso sem chave, evitando assim redundâncias e cablagens complicadas, "contribuindo para um design mais eficiente e simplificado, que beneficia o veículo ao longo de todo o seu ciclo de vida".

Nomeação para prémio destaca nível de inovação

Há três décadas que os “Best of Sensors Awards” reconhecem tecnologias, responsáveis e empresas que estão ativamente a moldar o futuro da tecnologia de sensores, conectividade e automação.

O sensor SMP290 da Bosch é uma das cinco inovações nomeadas na categoria “Melhor Solução Automóvel & Mobilidade”.

Estamos muito satisfeitos por o SMP290 estar entre os nomeados, pois é uma solução que vai melhorar a eficiência energética e a segurança de todos os tipos de veículos.

Sublinha Wolfangel.

A decisão é anunciada, hoje, ao vivo, no Sensors Converge 2025, no Santa Clara Convention Center, na Califórnia.