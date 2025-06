Da fábrica ao cliente: Tesla faz primeira entrega com condução 100% autónoma, diz Elon Musk

O líder mundial dos veículos elétricos conseguiu uma proeza. Diz-se que a Tesla conseguiu fazer uma entrega diretamente da fábrica para o cliente, sem qualquer intervenção humana no processo!

Depois de se ter estabelecido com sucesso no mercado dos veículos elétricos, a Tesla vê agora os veículos autónomos como uma nova fronteira.

A empresa quer ser um dos principais intervenientes no transporte autónomo, não só nos seus automóveis e robôs-táxis, mas também nos seus processos de produção. A prova está neste anúncio triunfante de Elon Musk!

A empresa conseguiu entregar o seu carro novo a um cliente sem qualquer intervenção humana... mesmo na autoestrada!

Depois de Elon Musk ter regressado totalmente aos seus negócios, longe das trapalhadas que cometeu ao lado de Donald Trump, as boas notícias da Tesla também estão de volta.

O homem mais rico do mundo acaba de explicar que conseguiu fazer uma entrega diretamente a um cliente a partir de uma das suas fábricas, um processo totalmente autónomo.

A primeira entrega totalmente autónoma de um Tesla Model Y da fábrica para a casa de um cliente do outro lado da cidade, incluindo as autoestradas, acaba de ser concluída um dia antes do previsto.