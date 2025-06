Análise Gardena SILENO minimo 450: um novo melhor amigo para um relvado impecável

Os robôs corta-relva são, indiscutivelmente, produtos caros. Felizmente, o Gardena SILENO minimo 450, em comparação com outros, torna-se atrativo para quem quer ter as vantagens de um robô deste tipo sem grandes compromissos financeiros. Mas será que lhe vai dar o corte e o acabamento que pretende? Deixamos a nossa análise.

O Gardena SILENO minimo 450 promete o cenário perfeito: cortar a relva de forma silenciosa e eficiente, e depois regressar automaticamente à sua base para recarregar antes de sair novamente. Será que cumpre?

Especificações Especificações técnicas Referência comercial: 15207-48

GTIN-13/EAN: 4078500055925 Produtividade Capacidade da área: 450 m²

Sistema de carga: Automático

Inclinação máxima na área de trabalho: 25 %

Inclinação máxima junto ao fio de limite: 10 % Produto Painel de informações: Não

Temporizador: Sim

Tipo de pega: Integrada

Firmware Update: USB

Grau de classificação IP: IPX5 Alimentação e carregamento Tempo de carga típico: 75 min

Tempo de corte típico com uma carga: 70 min

Consumo médio de energia por mês com utilização máxima: 3.5 kWh Motor e sistema de corte Sistema de corte: 3 discos de corte rotativos

Altura de corte, min-max min: 20 mm

Altura de corte, min-max max: 45 mm

Largura de corte: 16 cm

Dual cutting direction: Sim

Tempo ativo diário (corte e carregamento) necessário: 11.5 h para a capacidade máxima da área Dados de som e ruído Nível sonoro percecionado: 57 dB(A) Componentes de segurança Alarme: Não

Código PIN: Sim

Sensor de elevação: Sim

Sensor de inclinação: Sim Acessórios de instalação Fio de laço: 150 m

Cabo de baixa tensão: 3 m

Grampos: 150 unidades Dimensões totais Peso: 6.1 kg

Comprimento: 52 cm

Largura: 34 cm

Altura: 22 cm

O que vem dentro caixa?

Robô corta-relva SILENO minimo 450

Estação de carregamento

Fonte de alimentação

Fio de laço (para o laço de limite e o fio-guia)

Grampos

Conectores para o fio de laço

Acopladores para o fio de laço

Parafusos para fixar a estação de carregamento

Instrumento de medição

Cabo de baixa tensão

Chave Torx para ajuste da altura de corte

Manual do operador e guia rápido

Instalação

Convém referir que, antes de o SILENO minimo 450 começar a sua magia, é necessária uma preparação inicial. Esta envolve a delimitação da área de corte com o fio de laço (150 m incluídos) e a instalação do fio-guia, que orienta o robô de volta à sua estação de carregamento automática e ajuda na navegação por passagens mais estreitas.

Embora exija algum planeamento e esforço inicial - marcar o perímetro, fixar o fio com os grampos fornecidos e ligar tudo à estação de carregamento - é um passo fundamental para o funcionamento autónomo e eficiente da máquina. Pense nisto como um investimento de tempo...

Felizmente, a Gardena possui, no seu canal do YouTube, uma lista com tutoriais que podem ser extremamente úteis para o ajudar nestes processos iniciais. Pode encontrar os vídeos aqui.

Design e qualidade de construção

O Gardena SILENO minimo 450 tem um design compacto e funcional, como o próprio nome "minimo" sugere. Além disso, é uma máquina relativamente fácil de manusear: tem 52 cm de comprimento, 34 cm de largura e 22 cm de altura, e um peso de apenas 6,1 kg. Caso necessite de o mover manualmente, a pega integrada facilita o transporte.

A construção aparenta ser robusta, um traço já bem característico da Gardena. O grau de classificação IPX5 assegura que o corta-relva está protegido contra jatos de água, o que significa que pode continuar a trabalhar mesmo com chuva fraca e ser limpo com uma mangueira. Isto simplifica bastante a sua manutenção.

Na parte superior encontra-se um painel de informações não muito elaborado, com as opções: confirmar, power, agendar, play e home; e um botão de stop em caso de emergência. Na parte inferior encontram-se as lâminas responsáveis por cortar a relva.

As atualizações de firmware são feitas via USB.

Performance no campo de batalha

É no relvado que o SILENO minimo 450 realmente mostra o seu valor. Projetado para áreas até 450 m², possui um sistema de corte composto por três discos rotativos afiados que garantem uma largura de corte de 16 cm, o que, para a sua dimensão, é adequado para manobrar em espaços mais apertados.

A altura de corte é ajustável entre 20 mm e 45 mm, caso tenha diferentes preferências e tipos de relva. A funcionalidade Dual cutting direction assegura que a relva é cortada de forma homogénea e que as lâminas se desgastam igualmente.

Uma das grandes vantagens é a sua capacidade de lidar com inclinações. O SILENO minimo 450 consegue operar em áreas com uma inclinação máxima de até 25%, e de 10% junto ao fio de limite. Para jardins com alguma inclinação, esta é uma característica muito bem-vinda.

A tecnologia por detrás do seu padrão de corte aleatório assegura que toda a área designada é coberta ao longo do tempo. Para atingir a capacidade máxima da área, o robô necessita de um tempo ativo diário (corte e carregamento) de cerca de 11,5 horas. Isto pode parecer muito, mas o seu funcionamento é tão discreto que mal se dá por ele.

O nível sonoro percecionado é de apenas 57 dB(A), o que é extraordinariamente silencioso - mais suave do que com o ruído intrusivo de um corta-relva tradicional. Pode programá-lo para trabalhar durante a noite ou enquanto está fora. A função de temporizador permite programar os horários de corte.

📱 Gardena Bluetooth App

A Gardena atenta à tendência de que a gestão dos nossos equipamentos de jardim através de aplicações móveis tornou-se uma conveniência muito apreciada. Por isso, disponibiliza a Gardena Bluetooth App, uma aplicação concebida para facilitar o controlo e a personalização de diversos produtos de jardim da marca que sejam compatíveis com esta tecnologia.

Ao entrarmos na aplicação, deparamo-nos com todos os dispositivos que temos emparelhados. Ao clicarmos neles, somos direcionados para a página onde se encontram todas as suas informações e funcionalidades.

No caso do SILENO minimo 450, conseguimos ver o seu estado, bateria, opções de início, as programações para a semana e as configurações. Nesta última opção, encontram-se todas as definições relacionadas com o robô.

Nas opções de início, destaque para o corte localizado, que permite cortar rapidamente uma área onde a relva tenha sido menos cortada do que noutras partes. Para utilizá-lo, precisa de deslocar o robô manualmente para a área selecionada.

Esta opção significa que o robô corta num padrão em espiral, por forma a cortar a relva na área onde foi ligado.

Depois de tratar de todas as configurações e definir as suas preferências, basta clicar no botão de play e confirmar para colocar a máquina a trabalhar.

Android, iOS

Autonomia e eficiência energética são pontos fortes

O SILENO minimo 450 regressa automaticamente à sua estação de carregamento quando a bateria está fraca ou após completar o seu ciclo de corte. Um tempo de carga típico de 75 minutos proporciona cerca de 70 minutos de tempo de corte, uma proporção bastante equilibrada.

Em termos de consumo energético, é notavelmente económico. Promete um consumo médio de energia por mês, em utilização máxima, de apenas 3.5 kWh. O impacto na fatura da eletricidade será mínimo.

Segurança em primeiro lugar

A segurança é uma prioridade em qualquer aparelho autónomo. O Gardena SILENO minimo 450 vem equipado com um código PIN para prevenir o uso não autorizado. Este consiste numa combinação de cliques no painel de informações, que pode alterar na app, na aba "PIN".

Além disso, possui sensores de elevação e de inclinação que param imediatamente as lâminas caso o robô seja levantado ou tombe, algo importante caso ele opere perto de crianças, animais de estimação e até mesmo dos próprios utilizadores.

Adicionalmente, tem um botão de stop gigante na sua parte superior.

🌿 Veredicto do Gardena SILENO minimo 450

O Gardena SILENO minimo 450 cumpre o que promete: um relvado bem cuidado com o mínimo de intervenção humana. Se a ideia de relaxar enquanto um robô trata da chata tarefa de cortar a relva lhe agrada, e se o seu jardim se enquadra nas capacidades, então este modelo é, sem dúvida, uma aquisição a considerar.

Por 779€ é uma verdadeira ajuda para quem valoriza o tempo e um relvado bem tratado.

SILENO minimo 450