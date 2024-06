Graus de classificação IP: descubra o que são e como lê-los

Avaliar o significado de termos como "à prova de água" pode ser complicado quando utilizados para fins de marketing. Por isso, a IEC desenvolveu as classificações de proteção de entrada (Ingress Protection - IP), que classificam a resistência de um dispositivo contra a intrusão de líquidos e pó, e são amplamente utilizadas em toda a indústria. Descubra como lê-los.

A norma IEC 60529 foi desenvolvida para avaliar e classificar a resistência dos invólucros de dispositivos elétricos e eletrónicos contra a intrusão de pó e líquidos. Também classifica a facilidade com que as pessoas acedem às partes potencialmente perigosas dentro do invólucro.

Os graus de classificação IP são compostos por dois números:

O primeiro número refere-se à proteção contra objetos sólidos e é classificado numa escala de 0 (sem proteção) a 6 (sem entrada de pó).

O segundo número classifica a proteção do invólucro contra líquidos e utiliza uma escala de 0 (sem proteção) a 9 (água quente a alta pressão de diferentes ângulos).

O que está associado a cada um destes valores?

Os graus de proteção contra pó (o primeiro número) são os seguintes:

0: Sem proteção;

1: Proteção contra objetos sólidos com 50 mm de diâmetro ou mais (qualquer parte do corpo humano, a menos que o contacto seja propositado);

2: Proteção contra objetos sólidos com 12,5 mm de diâmetro ou mais (dedos ou objetos similares);

3: Proteção contra objetos sólidos com 2,5 mm de diâmetro ou mais (ferramentas, cabos grossos);

4: Proteção contra objetos sólidos com 1,0 mm de diâmetro ou mais (cabos em geral, parafusos finos, formigas de grande porte);

5: Proteção contra pó (pó ainda pode entrar no dispositivo, mas não em quantidade suficiente para danificá-lo);

6: À prova de pó (totalmente vedado);

X: Sem informações.

Os graus de proteção contra água (o segundo número) são os seguintes: