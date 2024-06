Bebé de 20 meses fica presa num Tesla por falta de bateria

Falar em última tecnologia é falar em inovação! No setor automóvel, especialmente no mundo elétrico, muito tem mudado, mas há situações e pormenores que podem acontecer. E se faltar bateria a um Tesla, será que dá para entrar no carro?

Para salvar a criança bombeiros tiveram de partir um vidro

Tudo aconteceu nos Estados Unidos da América quando uma criança de 20 meses ficou presa dentro de um Tesla. Tudo aconteceu porque o carro da sua avó ficou sem bateria. Renee Sanchez, bastante fã da marca Tesla, disse que mudou de ideias depois desta situação que lhe causou pânico.

No programa 'As On Your Side', Renee Sanchez revelou que a ideia era irem ao jardim zoológico. Depois de ter fechado a porta, contornou o carro e tentou entrar para o lugar do condutor, mas já não conseguiu entrar, pois o carro estava sem bateria. A chave não abria" e o pânico instalou-se.

Face a tal situação, a mulher chamou os bombeiros que, ao chegarem referiram logo: "Ah, é um Tesla. Nós não conseguimos entrar nestes carros". A disse que não queria saber se eles tinham de cortar o carro ao meio, desde que conseguissem tirar a menina.

A bateria de 12 volts ter-se-á desligado, sem avisar previamente. Nestas situações, os condutores costumam ser avisados várias vezes antes de ficar sem energia.

Felizmente a criança foi salva, depois dos bombeiros terem partido um vidro e resgatado a criança.