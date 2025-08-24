E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos do novo Pixel 10 e dos seus companheiros Watch 4 e Buds, dos óculos de realidade mista da Vivo, do robô humanoide Figure 02, e muito mais.

Setembro está cada vez mais próximo e isso são boas notícias. Significa que estamos cada vez mais perto da data da IFA Berlim 2025. Hoje trazemos mais alguns highlights e mostramos como se preparar para esta feira única.

A Blackview anunciou oficialmente o lançamento global do Active 12 Pro, o primeiro tablet robusto 5G equipado com um projetor DLP de 200 lúmenes, resolução 1080P e focagem automática. Combina robustez extrema, projeção portátil, desempenho de topo, integração com IA e autonomia para todo o dia... tudo num único dispositivo.

Investigadores espanhóis transformaram a linha de autocarro V3, em Barcelona, num veículo experimental movido a gás natural renovável puro, fruto de resíduos humanos. O teste do biocombustível decorreu durante cinco anos e o veículo não produziu odores desagradáveis.

Um dos grandes objetivos dos robôs humanoides passa por conseguir que assumam a responsabilidade de tarefas rotineiras, aborrecidas e repetitivas, libertando os seres humanos de as executar. Por isso, saber que o Figure 02 já é capaz de dobrar roupa pode ser uma boa notícia. Ora veja a máquina em ação!

Dando forma à sua criatividade, um entusiasta transformou um modelo clássico num elétrico, utilizando vários componentes da Tesla. Se a Ford imaginava que o seu Mustang de 1966 algum dia seria alimentado por uma bateria...

A crescente procura por água potável e o consumo energético massivo dos centros de dados estão a colocar uma pressão gigante sobre as infraestruturas globais. Uma inovadora tecnologia de dessalinização submarina surge agora como uma potencial solução para enfrentar simultaneamente estas duas crises.

Os smartphones Pixel permitem ao utilizador testemunhar a mais pura experiência Android e os modelos que acabam de chegar representam mais uma oportunidade nesse sentido. Os novos dispositivos dão forma à série de smartphones mais potentes da Google até agora, com a Inteligência Artificial (IA) em destaque e, claro, a fotografia.

A transição energética para fontes renováveis é um dos maiores desafios atuais. Contudo, a necessidade de vastas áreas para instalar parques solares tradicionais cria um paradoxo: para salvar o planeta, destruímos ecossistemas vitais como as florestas. Uma nova abordagem, no entanto, propõe uma solução que se inspira na própria natureza para resolver este conflito: as árvores solares.

A Vivo celebrou o seu aniversário com o lançamento de um dos seus produtos mais ambiciosos até à data. A empresa chinesa entra oficialmente no mercado da realidade mista com uns óculos que prometem competir diretamente com as propostas da Apple e da Meta.

Recuar no tempo à escala macroscópica não é possível, mas com partículas subatómicas sim. Foi o que demonstrou uma equipa de especialistas em física quântica num estudo sem precedentes.

A omnipresença dos microplásticos é um facto incontestável, mas a sua recente deteção no cérebro humano levanta novas e preocupantes questões sobre o seu impacto na nossa saúde. Embora a ciência ainda procure respostas definitivas, o debate sobre os riscos e a necessidade de ação imediata está mais aceso do que nunca.