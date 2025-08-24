E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…
Nesta semana que passou, falámos do novo Pixel 10 e dos seus companheiros Watch 4 e Buds, dos óculos de realidade mista da Vivo, do robô humanoide Figure 02, e muito mais.
IFA Berlim 2025: o palco onde o futuro da tecnologia se vai revelar
Setembro está cada vez mais próximo e isso são boas notícias. Significa que estamos cada vez mais perto da data da IFA Berlim 2025. Hoje trazemos mais alguns highlights e mostramos como se preparar para esta feira única.
Blackview Active 12 Pro – o primeiro tablet robusto 5G com projetor integrado do mundo
A Blackview anunciou oficialmente o lançamento global do Active 12 Pro, o primeiro tablet robusto 5G equipado com um projetor DLP de 200 lúmenes, resolução 1080P e focagem automática. Combina robustez extrema, projeção portátil, desempenho de topo, integração com IA e autonomia para todo o dia... tudo num único dispositivo.
Combustível criado a partir de resíduos humanos moveu um autocarro durante 5 anos
Investigadores espanhóis transformaram a linha de autocarro V3, em Barcelona, num veículo experimental movido a gás natural renovável puro, fruto de resíduos humanos. O teste do biocombustível decorreu durante cinco anos e o veículo não produziu odores desagradáveis.
O robô humanoide Figure 02 já dobra roupa sem esforço. Veja o vídeo!
Um dos grandes objetivos dos robôs humanoides passa por conseguir que assumam a responsabilidade de tarefas rotineiras, aborrecidas e repetitivas, libertando os seres humanos de as executar. Por isso, saber que o Figure 02 já é capaz de dobrar roupa pode ser uma boa notícia. Ora veja a máquina em ação!
“Tesla Mustang 3”: entusiasta transformou um clássico americano num elétrico
Dando forma à sua criatividade, um entusiasta transformou um modelo clássico num elétrico, utilizando vários componentes da Tesla. Se a Ford imaginava que o seu Mustang de 1966 algum dia seria alimentado por uma bateria...
Cápsulas submarinas de dessalinização podem ajudar a resolver as crises hídrica e energética
A crescente procura por água potável e o consumo energético massivo dos centros de dados estão a colocar uma pressão gigante sobre as infraestruturas globais. Uma inovadora tecnologia de dessalinização submarina surge agora como uma potencial solução para enfrentar simultaneamente estas duas crises.
Pixel 10: chegou a série de smartphones mais potente da Google até hoje!
- Pixel Watch 4: comunicações de emergência por satélite e mais tecnologia Google no pulso
- Pixel Buds 2a e Pro 2: a mestria tecnológica da Google aplicada ao áudio
- Pixel 10 pode editar as fotografias apenas falando com a IA da Gemini
- Pixelsnap: Google lançou a sua própria versão do MagSafe
- Google torna ainda mais fácil mudar do iPhone para o Pixel 10
Os smartphones Pixel permitem ao utilizador testemunhar a mais pura experiência Android e os modelos que acabam de chegar representam mais uma oportunidade nesse sentido. Os novos dispositivos dão forma à série de smartphones mais potentes da Google até agora, com a Inteligência Artificial (IA) em destaque e, claro, a fotografia.
Árvores solares impedem a desflorestação e geram a mesma energia que centrais solares
A transição energética para fontes renováveis é um dos maiores desafios atuais. Contudo, a necessidade de vastas áreas para instalar parques solares tradicionais cria um paradoxo: para salvar o planeta, destruímos ecossistemas vitais como as florestas. Uma nova abordagem, no entanto, propõe uma solução que se inspira na própria natureza para resolver este conflito: as árvores solares.
Vision Pro da Apple têm novo concorrente: os novos óculos de realidade mista da chinesa Vivo
A Vivo celebrou o seu aniversário com o lançamento de um dos seus produtos mais ambiciosos até à data. A empresa chinesa entra oficialmente no mercado da realidade mista com uns óculos que prometem competir diretamente com as propostas da Apple e da Meta.
Cientistas conseguiram “fazer o tempo recuar”. Isso é possível?
Recuar no tempo à escala macroscópica não é possível, mas com partículas subatómicas sim. Foi o que demonstrou uma equipa de especialistas em física quântica num estudo sem precedentes.
Microplásticos estão constantemente a infiltrar-se no seu cérebro. Quais são os efeitos?
A omnipresença dos microplásticos é um facto incontestável, mas a sua recente deteção no cérebro humano levanta novas e preocupantes questões sobre o seu impacto na nossa saúde. Embora a ciência ainda procure respostas definitivas, o debate sobre os riscos e a necessidade de ação imediata está mais aceso do que nunca.