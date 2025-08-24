20h para organismo eliminar uma taxa de álcool no sangue de 2 g/l

O consumo de bebidas alcoólicas faz parte da cultura portuguesa, mas os números mais recentes mostram que a sua prevalência continua a ser elevada. Sabia que precisa de 20h para que o seu organismo elimine uma taxa de álcool no sangue de 2 g/l?

De acordo com dados da OCDE e da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo per capita em Portugal situa-se entre 10 e 12 litros de álcool puro por pessoa, por ano. Estes valores colocam o país entre os mais consumidores do mundo e acima da média europeia.

Portugal distingue-se ainda por apresentar uma das maiores taxas de consumo diário da União Europeia: cerca de 20% da população adulta admite beber todos os dias, sobretudo vinho, que continua a ser a bebida mais consumida.

GNR: eliminação do álcool no organismo é um processo muito lento

Segundo uma publicação da GNR...

Se tiver atingido uma Taxa de Álcool no Sangue (TAS) de 2 g/l à meia-noite, só às 20 horas do dia seguinte é que o seu organismo consegue eliminar completamente o álcool no sangue.

Em circunstâncias médias e normais, decorridas 12 horas, a TAS ainda se encontra nos 0,8 g/l, valor bem acima da taxa legal permitida.

O álcool continua a estar associado a doenças hepáticas, cardiovasculares e oncológicas, assim como a transtornos mentais. Em 2021, o álcool foi responsável por mais de 2.500 mortes em Portugal.

Os efeitos não se limitam à saúde: há custos económicos significativos relacionados com perdas de produtividade, internamentos hospitalares (mais de 4 mil em 2023) e acidentes de viação. Embora as mortes rodoviárias ligadas ao álcool tenham diminuído, 74% das vítimas mortais ainda apresentavam taxas de alcoolemia iguais ou superiores a 1,2 g/L.