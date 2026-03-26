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Preço do gasóleo e gasolina para a próxima semana não vai disparar

· Motores/Energia 7 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Yamahia says:
    26 de Março de 2026 às 13:32

    O mais incrível é q nos Açores o gasóleo está a 1,50€.
    Deve ser um país diferente.

    Responder
  2. Max says:
    26 de Março de 2026 às 14:03

    Então pode-se contar que o desconto no ISP não seja mexido.
    Mas como as imagens valem mais do que mil palavras, compare-se os gráficos dos preços médios da gasóleo da gasolina em Portugal e em Espanha e o impacto das medidas fiscais nos dois países:
    – Portugal – sempre a subir. Fonte DGEG (pode ser preciso selecionar gasolina 95 e gasóleo simples)
    https ://precoscombustiveis.dgeg.gov.pt/estatistica/preco-medio-diario/
    – Espanha – em que é claramente visível o efeito da “bazooka” de 22/03: Fonte, dados oficiais, gráfico de El Periódico
    https ://www.elperiodico.com/es/economia/20260326/precio-gasolina-diesel-hoy-26-marzo-dv-128428123

    Responder

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