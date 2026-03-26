Preço do gasóleo e gasolina para a próxima semana não vai disparar
A escalada dos preços dos combustíveis parece (finalmente) dar sinais de abrandamento já na próxima semana. Depois de várias subidas consecutivas, há boas notícias para os consumidores... ainda que tímidas.
Combustíveis: subida abranda e gasolina pode descer
Depois de semanas marcadas por aumentos significativos, a tendência deverá inverter parcialmente. As previsões indicam que o gasóleo ainda vai subir, mas de forma muito ligeira, enquanto a gasolina poderá mesmo registar uma pequena descida.
Este abrandamento surge numa altura em que os mercados internacionais continuam voláteis, muito influenciados pelas tensões geopolíticas e pela evolução do preço do petróleo. Ainda assim, os dados mais recentes apontam para um alívio, ainda que modesto, nos preços praticados nos postos de abastecimento.
Se se confirmar, será um sinal positivo para os condutores, especialmente após um período de aumentos consecutivos que pressionaram o orçamento das famílias.
O mais incrível é q nos Açores o gasóleo está a 1,50€.
Deve ser um país diferente.
Nos Açores não há lobby eléctrico.
Facil de entender, existem menos Elektros
Dia 1 de abril já muda… as atualizaçõe lá são mensais e não semanais, como acontece no continente!
democracia
Agrícola
Então pode-se contar que o desconto no ISP não seja mexido.
Mas como as imagens valem mais do que mil palavras, compare-se os gráficos dos preços médios da gasóleo da gasolina em Portugal e em Espanha e o impacto das medidas fiscais nos dois países:
– Portugal – sempre a subir. Fonte DGEG (pode ser preciso selecionar gasolina 95 e gasóleo simples)
https ://precoscombustiveis.dgeg.gov.pt/estatistica/preco-medio-diario/
– Espanha – em que é claramente visível o efeito da “bazooka” de 22/03: Fonte, dados oficiais, gráfico de El Periódico
https ://www.elperiodico.com/es/economia/20260326/precio-gasolina-diesel-hoy-26-marzo-dv-128428123