Preço do gasóleo e gasolina para a próxima semana não vai disparar

A escalada dos preços dos combustíveis parece (finalmente) dar sinais de abrandamento já na próxima semana. Depois de várias subidas consecutivas, há boas notícias para os consumidores... ainda que tímidas.

Combustíveis: subida abranda e gasolina pode descer

Depois de semanas marcadas por aumentos significativos, a tendência deverá inverter parcialmente. As previsões indicam que o gasóleo ainda vai subir, mas de forma muito ligeira, enquanto a gasolina poderá mesmo registar uma pequena descida.

Este abrandamento surge numa altura em que os mercados internacionais continuam voláteis, muito influenciados pelas tensões geopolíticas e pela evolução do preço do petróleo. Ainda assim, os dados mais recentes apontam para um alívio, ainda que modesto, nos preços praticados nos postos de abastecimento.

Se se confirmar, será um sinal positivo para os condutores, especialmente após um período de aumentos consecutivos que pressionaram o orçamento das famílias.