Não consegue ver as suas multas rodoviárias? Há uma alternativa

Quem aceder ao Portal das Contraordenações, para ver o estado de multas rodoviárias, vai receber uma mensagem que o Portal das Contraordenações está em manutenção. Mas há uma alternativa.

Desde há uns dias que o Portal das Contraordenações está em manutenção. Se tentar aceder aqui, vai receber a mensagem "Pedimos desculpa. De momento, o site encontra-se em manutenção. Por favor, tente novamente mais tarde. Obrigado"

Balcão do Condutor: pode ver as suas contraordenações

Em alternativa pode aceder ao portal do Balcão do Condutor no ePortugal, onde pode ver os mesmos dados que estão disponíveis no Portal de Contraordenações Rodoviárias, só que, com uma apresentação diferente. Pode consultar os dados da carta, os pontos da carta e as contraordenações.

No Balcão do Condutor não vai poder consultar os crimes rodoviários que possa ter cometido. Essa informação só está disponível no Portal de Contraordenações Rodoviárias.