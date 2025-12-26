Queen lança música de Natal inédita: “canção muito, muito antiga”, diz Brian May

A "canção muito, muito antiga" foi gravada em 1974, mas só agora foi tocada pela primeira vez. A "Not for Sale (Polar Bear)" integrará a reedição de 2026 do segundo álbum da banda, Queen II.

A icónica banda Queen lançou uma canção de Natal nunca ouvida, de nome "Not For Sale (Polar Bear)". A música, que Brian May descreveu como "muito, muito antiga", foi gravada durante as sessões do álbum Queen II, de 1974, e integrará a reedição de 2026 do segundo álbum da banda.

Pelo que sei, ninguém jamais ouviu esta versão.

Disse Brian May, vocalista principal da música ao lado do falecido Freddie Mercury.

O tema nunca chegou à versão final e permaneceu inédito durante décadas. Até agora!

O guitarrista da banda tocou a música, pela primeira vez, durante uma transmissão especial na estação de rádio Planet Rock, no início desta semana.

As pessoas podem ter ouvido uma versão pirata de "Not for Sale (Polar Bear)" da Smile [a sua banda anterior], é uma música que vem de há muito tempo atrás, mas, pelo que sei, ninguém nunca ouviu esta versão. É um trabalho em andamento e aparecerá na próxima reedição do álbum Queen II, que será lançado no próximo ano, mas estou a incluir isso no meu especial da Planet Rock porque estou curioso para saber o que as pessoas acham.

Disse May, desejando um "Natal maravilhoso e um ótimo Ano Novo".

A música "Not For Sale (Polar Bear)" estará incluída na reedição de 2026 do álbum Queen II, o segundo álbum da banda, lançado, em 1974, no Reino Unido.

Curiosamente, no início deste ano, a empresa Phonographic Performance Limited (PPL) anunciou que Queen foi a banda de rock mais tocada nas rádios e televisões do Reino Unido, no século XXI.