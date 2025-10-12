Tarifários de internet fixa! Qual a operadora mais barata?
Para quem procura um serviço apenas de internet fixa as opções são variadas e os preços também. Nesse sentido, há que saber de uma forma simples, qual a operadora que oferece o melhor serviço ou melhor preço.
Se deixou de usar a box de TV e prefere ver séries e filmes nas plataformas de streaming, como a Netflix ou a Amazon Prime, ou jogar online durante a noite, um tarifário só com internet fixa pode ser mais do que suficiente.
Entre as principais operadoras, MEO, NOS, Vodafone e Digi, a operadora romena Digi de acordo com a análise da Deco Proteste.
Como se pode ver pela tabela anterior, na Digi, é possível ter serviço de internet fixa por apenas 10 euros com 1Gbps de velocidade de download e upload. De referir que o cliente fica obrigado a manter-se fidelizado por três meses. Nas restantes low-cost, a Uzo, a Woo e a Amigo, este serviço custa 15 euros mensais.
Na Vodafone, MEO e NOS os preços são bem mais elevados e com velocidades de upload muito abaixo da oferta da Digi ou Amigo.
100 Gbps de upload na MEO ?? Esta deve ser a piada do século. Nem daqui a 10 anos quanto mais agora.
No caso da Uzo, o upload são 100mbps.
No caso da Digi, já sei de 4 casos, que a empresa assume 1gbps mas, a velocidade são 50mbps, de upload, segundo o próprio router. A empresa justificou que “quando há, muito, tráfego, numa célula, as velocidades podem ser reduzidas até 97%, como refere, o contrato, até 120 horas”.
Não sabia que a Meo tinha 100gbps de upload, sendo assim se calhar vou trocar