Tarifários de internet fixa! Qual a operadora mais barata?

Para quem procura um serviço apenas de internet fixa as opções são variadas e os preços também. Nesse sentido, há que saber de uma forma simples, qual a operadora que oferece o melhor serviço ou melhor preço.

Se deixou de usar a box de TV e prefere ver séries e filmes nas plataformas de streaming, como a Netflix ou a Amazon Prime, ou jogar online durante a noite, um tarifário só com internet fixa pode ser mais do que suficiente.

Entre as principais operadoras, MEO, NOS, Vodafone e Digi, a operadora romena Digi de acordo com a análise da Deco Proteste.

Como se pode ver pela tabela anterior, na Digi, é possível ter serviço de internet fixa por apenas 10 euros com 1Gbps de velocidade de download e upload. De referir que o cliente fica obrigado a manter-se fidelizado por três meses. Nas restantes low-cost, a Uzo, a Woo e a Amigo, este serviço custa 15 euros mensais.

Na Vodafone, MEO e NOS os preços são bem mais elevados e com velocidades de upload muito abaixo da oferta da Digi ou Amigo.