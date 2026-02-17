A Tesla iniciou a integração do Grok, o sistema de inteligência artificial (IA) desenvolvido pela xAI, nos seus veículos disponíveis no mercado europeu. Esta atualização gratuita visa substituir as funcionalidades de voz tradicionais por um assistente com personalidade própria e capacidades avançadas.

A integração do Grok na frota europeia

A fabricante liderada por Elon Musk mantém a sua estratégia de privilegiar o software proprietário, continuando a excluir sistemas como o Android Auto ou o Apple CarPlay das suas interfaces. O Grok surge, assim, como o "copiloto" oficial dos veículos Tesla. O utilizador pode configurar tanto a voz como a personalidade do assistente, de forma semelhante ao que já acontece na aplicação.

A ativação é simples, podendo ser efetuada através do lançador de aplicações ou premindo o botão de voz localizado no volante. Após o início de sessão, o Grok assume as funções de assistente predefinido do automóvel.

As capacidades deste sistema são abrangentes, indo muito além da navegação convencional. O Grok pode guiar o condutor até um destino, localizar o Supercharger mais próximo ou consultar o manual digital do veículo para esclarecer dúvidas técnicas.

No entanto, o seu diferencial reside na interação social: o sistema pode atuar como professor de idiomas ou entreter os mais novos com modos dedicados, como a "Hora do conto" e jogos de perguntas. Surpreendentemente, inclui também modos para adultos, com perfis que variam entre o "polémico", o "extravagante" e o "provocador".

Requisitos técnicos para a utilização nos modelos Tesla

A disponibilidade desta ferramenta está condicionada ao hardware e software do veículo. Atualmente, os modelos compatíveis são o Tesla Model S, Model 3, Model X, Model Y e a Cybertruck. Para que o sistema funcione, o automóvel deve estar equipado com um processador AMD e ter instalada a versão de software 2025.26 ou posterior.

Adicionalmente, é necessária uma ligação Wi-Fi ativa ou a subscrição do pacote de Conetividade Premium da marca. Os proprietários podem verificar o tipo de processador do seu veículo acedendo ao menu "Controlos" > "Software" > "Informação adicional do veículo".

Apesar do seu potencial tecnológico, o Grok está sob forte escrutínio devido ao uso indevido da sua tecnologia na criação de conteúdos degradantes, especificamente relacionados com o desnudamento não consensual de mulheres através de IA.

Neste cenário de controvérsia ética, a introdução de um assistente com "modo para adultos" num ambiente familiar, como é o interior de um automóvel, gera um debate pertinente sobre a segurança e a responsabilidade algorítmica.

