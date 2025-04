Reino Unido inspira-se no Japão para reformar o seu Serviço Nacional de Saúde. Porquê?

O secretário de Estado de Saúde do Reino Unido quer inspirar-se no Japão para conduzir uma tentativa de reformar o serviço nacional de saúde, ou National Health Service (NHS), do país. O que está o país a fazer bem?

Recentemente, Wes Streeting, secretário de Estado de Saúde do Reino Unido, afirmou estar a inspirar-se no Japão para mudar como os britânicos são tratados pelo serviço nacional de saúde do país.

O responsável britânico disse estar interessado na ideia de "exames médicos" para os cidadãos mais idosos do Reino Unido, referindo como a nação insular asiática se baseia em planos médicos personalizados para a sua população envelhecida, segundo a Sky News.

Atualmente, o Japão adota uma abordagem preventiva da saúde, combinando a genética e a aprendizagem automática da Inteligência Artificial para oferecer programas hiper-personalizados aos indivíduos. Desta forma, o país tenta a prever e prevenir doenças antes que elas se instalem.

Segundo a International Citizens Insurance, aliás, o sistema universal de saúde do Japão é conhecido por ser um dos melhores do mundo, ocupando o 13.º lugar a nível mundial no Índice de Cuidados de Saúde 2024 da CEOWORLD.

Na perspetiva do secretário de Estado de Saúde, uma abordagem deste tipo poderia ser um "fator de mudança", numa altura em que o Reino Unido se prepara para publicar o seu plano de 10 anos para o serviço de saúde, previsto para o final de 2025.

Aliás, Streeting tem falado repetidamente sobre a ambição de transferir mais trabalho do serviço nacional de saúde britânico dos hospitais para as comunidades locais, focando-se mais nos cuidados preventivos do que nos tratamentos de emergência, mais dispendiosos e invasivos.

O que faz do Japão uma referência?

Em declarações ao The Telegraph, Wes Streeting, que terá sido informado por um antigo funcionário japonês da saúde sobre a ação do país nesta matéria, disse que o Japão era um caso de estudo "interessante" a seguir, porque tem uma "sociedade envelhecida muito significativa".

De facto, a população japonesa tem diminuído e tem vindo a envelhecer há décadas, uma vez que os jovens adiam o casamento e o nascimento dos filhos, em grande parte devido a empregos instáveis e a dificuldades económicas.

Em 2023, um inquérito revelou que, pela primeira vez, mais de uma em cada dez pessoas no Japão tinha 80 anos ou mais.

Pela sua abordagem, o secretário britânico afirmou esperar que serviços personalizados como os do Japão possam vir a ser oferecidos a toda a gente no Reino Unido.

Vê potencial nesta abordagem preventiva para o sistema nacional de saúde, em Portugal?