Orçamento do Estado aprovado: o que muda em 2026?

O Orçamento do Estado 2026 (OE2026) foi aprovado recentemente e traz várias mudanças que vão afetar famílias, trabalhadores, pensionistas, habitação e impostos em 2026. Deixamos aqui um resumo das principais alterações.

Entre reduções de IRS, aumentos no salário mínimo, apoios sociais reforçados e novos incentivos à habitação, o OE2026 pretende responder ao aumento do custo de vida, apoiar os jovens e estimular a economia. Este orçamento introduz também mudanças relevantes na fiscalidade e no acesso à cultura, ao mesmo tempo que mantém congeladas as propinas do ensino superior.

Principais mudanças com o Orçamento 2026

Aumento do salário mínimo nacional O salário mínimo vai subir para 920 € já em 2026 — um aumento de 50 € relativamente ao valor atual. Está prevista uma subida progressiva do salário mínimo até 2029.

Redução do IRS (imposto sobre o rendimento) As taxas marginais de IRS dos 2º ao 5º escalão vão ser reduzidas em 0,3 pontos percentuais. Haverá também atualização automática de escalões.

Maior apoio social e pensões O Complemento Solidário para Idosos (CSI) sobe 40 €, para 670 €. Vão ser atualizados vários apoios sociais (subsídios de parentalidade, abono de família, subsídio por doença, desemprego, etc.), mas o valor exato depende do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), a definir em dezembro/janeiro.

Educação: propinas mantidas/congeladas As propinas do ensino superior vão continuar congeladas em 697 € para o ano letivo 2026/2027. A intenção inicial de aumentar para 710 € foi afastada.



Habitação e impostos à compra de casa A isenção do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) para jovens (até 35 anos) aumenta: imóveis até 330 539 € ficam com isenção total na primeira habitação. Para imóveis até 660 982 €, haverá isenção parcial

Incentivo à cultura e lazer — benefícios fiscais Será possível deduzir no IRS parte do IVA gasto em livros, museus e espetáculos (até 250 € por agregado familiar). O “cheque-livro” vai passar a incluir e-books para jovens que façam 18 anos em 2026.

Habitação pública e arrendamento O OE2026 prevê investimento em habitação pública e reabilitação, para aumentar a oferta habitacional. O Governo compromete-se a reforçar mecanismos de apoio a famílias vulneráveis no arrendamento e promover contratos “acessíveis e seguros”.



Impactos esperados para 2026: para quem mora em Portugal